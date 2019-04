Uber Technologies heeft de prijsstelling voor zijn geplande beursgang officieel bekendgemaakt. Het taxibedrijf mikt inderdaad op een opbrengst van 44 tot 50 dollar per aandeel, zoals donderdag al door verschillende media werd gemeld. Met een uitgifte van 180 miljoen aandelen zou het bedrijf tot maximaal 9 miljard dollar ophalen bij zijn beursdebuut.

Vermoedelijk vindt de beursgang op Wall Street in mei plaats, maar de precieze datum is nog niet bekendgemaakt. Er wordt al geruime tijd uitgekeken naar de beursgang van de onderneming.

Het in San Francisco gevestigde Uber zou bij zijn beursgang tot maximaal ruim 91 miljard dollar waard zijn. Het gaat daarmee om een van de grootste beursgangen van een Amerikaans technologiebedrijf ooit. Tot de grootste investeerders van in het in 2009 opgerichte bedrijf behoort onder meer het Japanse technologieconcern SoftBank. PayPal investeert via een private plaatsing naar verluidt ongeveer 500 miljoen dollar in Uber.