Uber heeft zijn beursgang aangevraagd. Het deelplatform wordt gewaardeerd op 100 miljard dollar, maar het is structureel verlieslatend en heeft weinig tastbare waarde op zijn bedrijfsbalans. "De waardering van Uber is maar correct als het zijn plan om marktleider te worden, kan waarmaken", zegt Koen De Leus, de hoofdeconoom van BNP Paribas Fortis.

Hoe verklaart u de waardering van Uber?

KOEN DE LEUS. "Digitale bedrijven zoals Uber, Lyft, Facebook en Google spelen in een the-winner-takes-it-all-markt. De waardering van Uber is maar correct als het zijn plan om marktleider te worden, kan waarmaken. Maar Uber en Lyft spelen in dezelfde markt en willen allebei marktleider worden. Ze worden allebei als winnaar gewaardeerd, maar uiteindelijk zal slechts één de bovenhand halen."

...