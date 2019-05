Het grootste pensioenfonds van Noorwegen, KLP, zal niet langer beleggen in producenten van alcohol en in gokbedrijven. Eerder zette de belegger al porno op een zwarte beleggingslijst.

KLP beheert zowat 80 miljard dollar aan beleggingen. Het fonds verkocht recentelijk zijn aandelen en obligaties in negentig bedrijven die actief zijn in de productie van alcohol of gokproducten aanbieden. Het gaat om beleggingen in onder meer brouwers als Heineken en Carlsberg of grote gokbedrijven als Willam Hill of Betsson, alles samen goed voor 320 miljoen dollar.

Aan de basis van de beslissing van het fonds ligt de mogelijke 'afhankelijkheid van alcohol of gokken en de negatieve effecten daarvan voor mensen en hun familie, net als de kosten voor de samenleving', aldus topman Sverre Thornes. Eerder deed het bedrijf ook al producenten van porno in de ban.