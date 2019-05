Triodos Investment Management biedt een breed scala aan producten, die voldoen aan de hoogste duurzame normen. De instelling vreest dat 'duurzaam' gekaapt wordt door spelers die niet echt duurzaam zijn.

Triodos Investment Management is al dertig jaar actief in duurzaam vermogensbeheer, ruim voor andere spelers in België zich op dat terrein waagden. Het heeft een beheerd vermogen van meer dan 4,2 miljard euro. "Bij het investeren van het geld van de klanten respecteren we drie kernwaarden: duurzaamheid, transparantie en ondernemerschap", zegt Jacco Minnaar, de voorzitter van de raad van bestuur van Triodos Investment Management.

Het assortiment van Triodos Investment Management bestaat uit enerzijds fondsen die voor het grote publiek beschikbaar zijn en anderzijds meer gespecialiseerde fondsen voor beleggers die 250.000 euro of meer kunnen investeren. Het gaat om fondsen die minder vlot verhandelbaar zijn en die rechtstreeks investeren in thema's zoals microfinanciering, energietransitie of nieuwe voedseltrends als biologische landbouw. Microfinanciering is een verzamelterm voor het lenen, sparen of verzekeren van kleine bedragen en wordt vaak gebruikt in ontwikkelingslanden, maar ook in eigen land, om krediet te geven aan mensen die niet bij een gewone bank kunnen aankloppen.

De SRI-beleggingsfondsen maken meer dan de helft van het beheerde vermogen van Triodos Investment Management uit. SRI staat voor socially responsible investing of maatschappelijk verantwoord beleggen. Die fondsen beleggen wereldwijd in aandelen en/of obligaties. "Het is altijd de bedoeling geweest te investeren in beursgenoteerde ondernemingen die een positieve invloed hebben op het milieu, en om de dialoog aan te gaan met het management om hun gedrag te veranderen", zegt Erik Breen, directeur SRI bij Triodos Investment Management.

Oorspronkelijk was Triodos Investment Management enkel verantwoordelijk voor de analyse van de ondernemingen, terwijl het echte beheer en de selectie van de aandelen werd gedelegeerd aan een externe partij: Delta Lloyd Asset Management. "Sinds mijn komst in 2016 hebben we stappen ondernomen om de volledige controle over het beheer van de portefeuilles intern te houden. Die overgangsperiode is nu voorbij", zegt Erik Breen. Daardoor kunnen de beheerders ook een groter gewicht toekennen aan de contacten met de bedrijfsleiding bij de selectie van aandelen.

Flou

Triodos Investment Management sluit bepaalde sectoren uit. "De duurzame indexen die veel vermogensbeheerders gebruiken, zijn naar onze mening niet echt duurzaam, omdat er een groot aantal oliemaatschappijen of controversiële bedrijven inzitten", zegt Breen. "Een fonds dat duurzaam wil zijn, kan niet investeren in een producent van fossiele brandstoffen. Maar weinig financiële instellingen voeren een duurzaamheidscheck uit. Door de vermenging van verschillende types van beleggen is het concept 'duurzaam' flou. Ons doel is en blijft het aanmoedigen van investeringen in bedrijven die de grote uitdagingen van deze maatschappij aankunnen en die bereid zijn aanzienlijke inspanningen te leveren."

Van alle fondsen die aan het grote publiek worden aangeboden, heeft het Triodos Impact Mixed Fund de hoogste rating (5 sterren) bij Morningstar, met een gemiddeld rendement van 5 procent over de jongste vijf jaar. "Dit fonds heeft zich voorzichtig gepositioneerd op de aandelenmarkten om de portefeuilles van beleggers te beschermen tegen marktrisico's, zoals onzekerheden over wereldwijde groei of geopolitieke conflicten."

Verbeteren van energie

Triodos Microfinance Fund heeft 900 miljoen euro in beheer en investeert in microfinancieringsinstellingen (MFI's) die voornamelijk in de opkomende landen actief zijn. Het fonds waagt zich aan aandelen van MFI's in politiek stabiele regio's en houdt het in minder stabiele regio's bij obligaties.

Triodos Renewables Europe Fund richt zich op ondernemingen die de energietransitie bevorderen, en heeft bijna 1 miljard euro in beheer. In de praktijk gaat het vooral om infrastructuurprojecten. Beheerder Vincent van Haarlem zegt dat het niet alleen over energieproductie gaat, maar ook over het verbeteren van de energie-efficiëntie en het ontwikkelen van opslagcapaciteit voor de geproduceerde energie. Het fonds investeert in aandelen en obligaties van industriële spelers. Het geld van beleggers gaat vooral richting windenergieprojecten in de Benelux, met 23 projecten in de pijplijn met een omvang van 2 tot 10 miljoen euro.

Triodos Organic Growth Fund is een fonds met 55 miljoen euro in beheer, dat inzet op biologische voeding en dat in België verkrijgbaar is. In dit thema wordt bijna 200 miljoen euro geïnvesteerd. Fondsbeheerder Jurriën Appers zegt dat biologische voeding een van de belangrijkste groeisectoren van de voedselmarkt in Europa is, met een penetratiegraad die in veel landen nog altijd laag is. "Ons fonds heeft een rechtstreeks belang in acht bedrijven die actief zijn in de productie en de distributie van biologische voeding", zegt Appers. "Het is onze ambitie een partner van die groepen te zijn en tegelijk rekening te houden met de noodzaak rendement voor de aandeelhouders te genereren."

Sinds vorig jaar kunnen beleggers via Triodos Impact Portfolio ook investeren in het volledige fondsenaanbod, inclusief de gespecialiseerde fondsen, en dat vanaf een initiële investering van 5000 euro. Afhankelijk van het beleggingsprofiel kunnen beleggers tot 10 procent van de geïnvesteerde bedragen in minder liquide strategieën stoppen.