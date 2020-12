Voor grote bedrijven is er geen gebrek aan geld. "Het fiscaal stimuleren van een beursnotering bij kleine bedrijven zou daarentegen een win-win zijn voor de spaarders én de economie van ons land", meent Vincent Van Dessel, de topman van de beurs van Brussel.

Als topman van de Brusselse beurs kan Vincent Van Dessel niet anders dan positief zijn over aandelen. Als hij zegt dat aandelen op lange termijn meer opbrengen dan wat dan ook, wordt hij geruggensteund door de historische rendementen. "Als een meerderheidsaandeelhouder biedt op de resterende aandelen op de beurs, doet hij dat omdat hij geen betere belegging ziet dan zijn eigen aandelen", besluit Van Dessel. "Het is duidelijk dat de rente op spaarboekjes heel lang laag blijft en de rente op sommige obligaties is zelfs negatief."

Vindt u drie exit-aankondigingen kort na elkaar een probleem? VINCENT VAN DESSEL. "Er komen ook weer meer bedrijven naar de beurs. Vastgoed-, technologie- en biotechnologiebedrijven komen gezwind naar de beurs en maken regelmatig gebruik van een notering om hun kapitaal te verhogen. Dat heeft te maken met de shift naar de nieuwe economie en met de specialiteiten van de Brusselse beurs. Belgische vastgoedbedrijven zijn meer waard op de beurs dan ze intrinsiek waard zijn, en dat maakt de beurs aantrekkelijk om kapitaal op te halen. Brussel heeft ook een goede naam voor biotech." Vooral familiebedrijven verdwijnen van de beurs. VAN DESSEL. "In de periode 1995-1999, toen heel veel bedrijven naar de beurs van Brussel kwamen, zagen we ook veel bedrijven verdwijnen. Hetzelfde geldt voor de periode 2005-2008. Als de fusie- en overnamemarkt op volle toeren draait, als de financiers vlot krediet verstrekken, is er veel beweging op de beurs. Maar er is wereldwijd een tendens naar minder noteringen. Er noteren nu minder bedrijven op de wereldbeurzen dan tien jaar geleden. Er zijn nationale beurzen die tegen die trend ingaan, maar daar zie je bijna altijd fiscale stimulansen voor bedrijven om naar de beurs te komen, en voor beleggers." Vindt u dat de overheid het aandelenbezit meer moet stimuleren? VAN DESSEL. "Ik pleit al lang voor een lagere roerende voorheffing op dividenden voor kleine en middelgrote bedrijven met een maximale beurswaarde van 1 miljard euro. De grote bedrijven vinden gemakkelijk financiering. Voor de kleine ondernemingen is dat moeilijker. Bovendien zijn de kosten van een beursnotering, de informatieverplichtingen en de regelgeving zwaarder om te dragen voor kleine bedrijven. Een lagere roerende voorheffing kan die extra kosten deels compenseren. "Zolang de overheid het aandelenbezit niet fiscaal aanmoedigt, zal de kloof tussen arm en rijk vergroten. Aandelen brengen veel meer op dan het spaarboekje met bijna nul procent rente. Ik ben ook een groot voorstander van de participatie van werknemers in het kapitaal, zodat ze meedelen in de winst van hun bedrijf. Tegelijkertijd vind ik het absurd dat het fiscaal aantrekkelijker is aandelenopties te geven aan het personeel dan aandelen. Met opties creëer je een hefboom en zijn de potentiële verliezen groter."