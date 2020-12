Wie een bedrijf van de beurs wil halen, betaalt daar een premie voor. Voor beleggers kunnen er dus kansen schuilen in beursexits. Wie volgt na Sioen, Zenitel en Orange Belgium?

"Geeuwen doet geeuwen", zegt analist Guy Sips van KBC Securities. Hij is niet onder de indruk van de drie aangekondigde beursexits in anderhalve maand. "Als één bedrijf plannen heeft, komt het bij andere bedrijven ook op de agenda." Sips neemt ons mee naar 2012. In de zomer van dat jaar kondigde de familie Macharis aan dat ze VPK Packaging van de beurs zou halen. In oktober en november kwamen er aankondigingen van de grootaandeelhouders van Duvel Moortgat en de navigatiespecialist Transics, die de volledige controle over de bedrijven wilden verwerven. Zowel Duvel, VPK als Transics is van de beurs gehaald vlak voor de bedrijven een grote sprong maakten. Duvel stond aan de vooravond van de grote doorbraak in het buitenland. "De top van het bedrijf ziet iets wat de gewone beleggers niet zien", legt Sips uit. "Vaak vinden bedrijfsleiders de aandelen ondergewaardeerd. Daarom doen ze een opportunistisch bod." Andere redenen zijn dat de aandeelhouders geen pottenkijkers meer willen of geen meerwaarde meer zien in een beursnotering. "Neem Jensen, een producent van industriële wassystemen. De grootste concurrent is het Duitse Kannegiesser, dat niet op de beurs noteert. Kannegieser kan om de zes maanden alle informatie voor de aandeelhouders van Jensen bestuderen, terwijl Jensen anderhalf jaar moet wachten op cijfers van Kannegieser", verklaart Sips. Resilux, dat voorvormen voor petflessen maakt, is ook een voorbeeld van een bedrijf waar de familiale holding de notering niet langer een troef vindt. Het bod van Orange op Orange Belgium zou de Amerikaanse hoofdaandeelhouder van Telenet kunnen inspireren. Eind 2012 bood Liberty Global al eens 35 euro per aandeel, maar de aandeelhouders vonden dat te weinig. Vandaag noteert Telenet nauwelijks boven dat bod van acht jaar geleden, met dank aan corona. "Je kunt een bod van Liberty op Telenet nooit uitsluiten, maar ik denk wel dat het de herschikking van de markt zal afwachten", meent Patrick Casselman, aandelenspecialist van BNP Paribas Fortis Private Banking. "Het is afwachten of Telenet of Orange Belgium de Waalse kabeloperator Voo, die te koop staat, zal binnenhalen." Sips: "De vrije kasstromen bij Telenet zijn voorspelbaarder dan vroeger. Dat maakt het gemakkelijker om leningen aan te gaan en terug te betalen, via het bedrijf of de moederholding.""Meer cashflow zorgt voor meer dividenden", voegt Casselman daaraan toe. "Zolang er geen dividenden worden uitgekeerd, maakt het voor een aandeelhouder met een controlebelang niet zoveel uit hoeveel aandelen hij precies heeft. Als de dividenden wel stromen, maakt 50 of 100 procent van de aandelen wel een verschil." Casselman heeft nog heel wat kandidaten voor een beursexit in zijn lijstje staan. Hij zoekt het vooral bij ondergewaardeerde aandelen, zoals Ontex. "De luierproducent heeft een turnaround nodig. De private-equityspeler PAI Partners bood 27,5 euro per aandeel in juli 2018. Vandaag noteert Ontex 10 euro. Vroeg of laat zou daar een overnemer op kunnen afkomen." Hij noemt ook EVS (videotechnologie) en Econocom (IT-diensten), waar de CEO, oprichter en controlerende aandeelhouder een jaar geleden terugkeerde uit zijn pensioen, allicht om de bruid op te smukken.