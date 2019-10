Een progressieve belasting voor vervuilende bedrijven moet deel uit maken van de strijd tegen de klimaatopwarming. Dat hebben de specialisten Luc Van Liedekerke en Jean-Pascal Van Ypersele gezegd tijdens een conferentie in Brussel.

"Er is een idioot voor nodig om de klimaatverandering ter discussie te stellen en blindelings te geloven in de kleine minderheid van wetenschappers die het bestaan ervan betwist", zegt Luc Van Liedekerke, professor aan de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven. Sommige regio's zullen baat hebben bij de opwarming van de aarde, maar andere landen zullen duidelijk lijden onder de stijgende temperaturen, met name de armste landen, die afhankelijker zijn van de landbouw en de beschikbaarheid van zoet water.

...