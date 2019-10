Zowel grote als kleine Belgische banken staan achter de zes principes voor verantwoord bankieren van de Verenigde Naties. Die vragen inspanningen aan de banken om hun positieve impact op de maatschappij te vergroten via kredieten en beleggingen.

De Verenigde Naties hebben samen met een groep van dertig banken een lijst met zes beginselen voor maatschappelijk verantwoord bankieren opgesteld. "Het is een broertje van de beginselen voor verantwoord beleggen, die de Verenigde Naties in 2006 hebben gelanceerd", zegt Kees Vendrik, de hoofdeconoom van de Nederlandse Triodos Bank, die een pionier in duurzaamheid is.

