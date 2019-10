Belasting op vliegtickets: 'Een goed tegenargument bestaat eigenlijk niet'

Bart Vereecke redacteur MoneyTalk en Trends

'We gaan de hardwerkende Vlaming toch zijn vakantie niet ontzeggen?' Wanneer in een debat de emotionele kaart wordt getrokken, is dat dikwijls een teken aan de wand. Wat zijn de economische argumenten voor en tegen een vliegtaks?

Plant u binnenkort een citytrip? Met een minimum aan zoekwerk vindt u vluchten naar, pakweg, Rome, Lissabon of Marrakesh voor minder dan 20 euro. Voor een treinticket van Brussel naar Oostende betaalt u 16,80 euro. Vliegtickets zijn spotgoedkoop en in België vrijgesteld van btw. Bovendien wordt ook op kerosine geen accijns geheven.

