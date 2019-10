Het Vlaams Huurdersplatform ziet weinig positiefs in het Vlaams regeerakkoord. 'Private huurders worden aan hun lot overgelaten en sociale huurders worden met nog meer argwaan behandeld. Ondanks de sterk gedocumenteerde wooncrisis is die boodschap duidelijk niet aangekomen bij onze vernieuwde Vlaamse meerderheid.'

Het Vlaams Huurdersplatform hekelt onder meer de beslissing van de regering-Jambon om de woonbonus uit te doven, vooral omdat de middelen die daaruit zouden vrijkomen niet naar de sociale en private huurmarkt vloeien. 'Een gemiste kans om in te zetten op een rechtvaardiger woonbeleid', klinkt het. Het feit dat de registratierechten lichtjes worden verlaagd, zal overigens 'evengoed prijsopdrijvend werken', vermoedt de organisatie.

Daarnaast zullen Jambon en co. simpelweg te weinig investeren in de sociale huurmarkt, vindt het Huurdersplatform. 'Er staan meer dan 155.000 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning. Die zoeken nu hun plekje op de private huurmarkt, waar woningen vaak onbetaalbaar en/of ronduit van slechte kwaliteit zijn en zelfs eigenlijk niet zouden mogen verhuurd worden. Een fikse versnelling in de aanbouw van nieuwe sociale woningen is dan de oplossing bij uitstek', klinkt het.

De nieuwe Vlaamse regering grijpt ook te weinig in op de private huurmarkt, 'waar alle statistieken dieprood staan in zowel kwaliteit als betaalbaarheid', aldus het Huurdersplatform. 'Van een financiële injectie voor de uitbreiding van huurpremies en huursubsidies is geen spoor', en 'discriminatie denken ze nog steeds op te lossen met een zoveelste sensibiliseringscampagne. Geen sprake van controle en sanctionering via praktijktesten dus'. Dat de nieuwe regering de banden met gelijkekansencentrum Unia doorknipt en die met het Minderhedenplatform afbouwt, betreurt het Huurdersplatform. 'We maken ons zorgen over hoe mensen in armoede een stem krijgen in het beleid.'