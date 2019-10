Een Brusselse huurwoning kostte in 2018 gemiddeld 739 euro. Dat blijkt uit de jaarlijkse enquête van het observatiecentrum van de huurprijzen. Het onderzoek toonde ook aan dat wonen in medehuur steeds populairder wordt.

De enquête richtte zich op 5.000 woningen die in het Brussels gewest worden verhuurd, ofwel 1,5 procent van het totale huurwoningenbestand. De resultaten tonen een gemiddelde maandelijkse huurprijs van 739 euro, ongeacht het jaar waarin het huurcontract van start is gegaan. Dat is een verhoging tegenover de gemiddelde huurprijs van 700 euro in 2017. Toen sprak het observatiecentrum van een mogelijke stagnatie.

De huurprijzen van de Brusselse woningen zijn sinds 2004 wel met bijna 20 procent gestegen. Deze prijsstijging is nog hoger in sommige gemeenten zoals Schaarbeek en Evere. Het observatiecentrum stelt vast dat driekwart van de huishoudens meer dan 30 procent van het budget aan de huur van een woning besteedt.

Wonen in medehuur wordt ook steeds populairder: 11 procent van de woningen werden in 2018 in medehuur bewoond. Deze woningen worden verhuurd tegen hogere prijzen dan andere woningen met een vergelijkbaar comfortniveau. De gemiddelde medehuurder is 28 jaar oud en blijft minder lang in dezelfde woning dan andere huurders.

Van de ondervraagde huurders verklaart 30 procent dat ze van plan zijn om binnen de zes jaar een eigen woning aan te kopen. Hierbij gaat het vooral om koppels van 25 tot 44 jaar met twee inkomens.