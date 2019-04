Voor wie langdurig ziek valt of zijn baan verliest, kunnen de maandelijkse afbetalingen van de hypothecaire lening zwaar om te dragen zijn. En toch maken maar weinig mensen gebruik van de gratis verzekering tegen inkomensverlies die de Vlaamse en de Waalse overheid al twintig jaar aanbiedt.

Het lijkt bijna te mooi om waar te zijn: een volledig gratis verzekering die mensen helpt hun woonkrediet af te lossen als ze het door werkloosheid of langdurige ziekte financieel moeilijk hebben. Het enige wat een kredietnemer moet doen om die dekking te krijgen, is op tijd een aanvraag indienen. Is dat te veel moeite? Of is de verzekering gewoon onbekend bij het grote publiek? Feit is dat nog altijd heel weinig kredietnemers op de verzekering intekenen.

...