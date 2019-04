Van de werknemers in de privésector heeft minder dan 20 procent een verzekering gewaarborgd inkomen, die de kloof dicht tussen de ziekte-uitkering en het laatste loon. Nochtans zetten werknemers de verzekering gewaarborgd inkomen op gelijke voet met de hospitalisatieverzekering.

"Een op de twee werkende Belgen wordt vroeg of laat geconfronteerd met een arbeidsongeschiktheid van langer dan een maand", zegt Evelyne Lauwers, businessmanager income care bij de verzekeringsmakelaar Vanbreda Risk & Benefits. De afwezigheid van werknemers die tussen een maand en een jaar ziek zijn, is de voorbije vier jaar met bijna 13 procent gestegen. Dat berekende de hr-dienstengroep Acerta op basis van gegevens van meer dan 40.000 werkgevers in de private sector. "De re-integratiewet die in 2016 in het leven werd geroepen om werknemers sneller aan het werk te krijgen na ziekte heeft het middellange ziekteverzuim niet doen dalen", besluit Acerta.

