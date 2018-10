Persoonsvolgend budget voor mensen met een handicap: lost het nieuwe systeem de verwachtingen in?

Mensen met een handicap zelf laten beslissen over hun zorg: dat was het doel van de zogenoemde persoonsvolgende financiering. Slaagt het nieuwe systeem in zijn opzet? Of leidt het vooral de aandacht af van de pijnpunten in de zorgsector?