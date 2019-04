Zo plant u uw pensioen

De website MyPension.be biedt u als werknemer, zelfstandige of ambtenaar de mogelijkheid zelf uw pensioen te plannen. Aan de hand van simulaties brengt u meteen de financiële gevolgen in kaart.

MyPension.be is het platform van de federale overheid waar u alles te weten komt over uw opgebouwde pensioenrechten in elk statuut. Inloggen doet u met een kaartlezer en uw eID, maar het kan nog makkelijker via de Itsme-app op uw smartphone of tablet. Allereerst toont de website u de datum waarop uw wettelijk pensioen begint, en het moment waarop u eventueel vervroegd met pensioen kunt. Voor beide tijdstippen worden ook de verwachte nettobedragen getoond.

...