De stroom- en gasfactuur voor een gemiddeld Vlaams gezin stijgt in april naar een absoluut record. De btw-verlaging die de regering heeft doorgevoerd om de stijging van de energiekost te temperen, is al volledig uitgevaagd. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse energieregulator Vreg.

Wie in april een contract afsluit voor elektriciteit ziet de jaarfactuur stijgen naar gemiddeld 1.708 euro per jaar, een nieuw record. In maart zorgde de btw-verlaging nog voor een beduidend kleinere factuur (1.468 euro), maar door de stijgende prijs van de component elektriciteit is die daling alweer achter de rug.

Wie voor aardgas een contract afsluit in april zit aan 3.659 euro op jaarbasis, eveneens een absoluut record. Daarmee is de gasfactuur licht hoger dan in januari, de vorige recordmaand. In februari en maart zakte de gasfactuur wat, maar die trend is dus ook voorbij.

Daarmee zijn de door de regering doorgevoerde btw-verlagingen voor elektriciteit en aardgas van 21 naar 6 procent al niet meer voelbaar. Voor aardgas is de verlaging zelfs nooit voelbaar geweest: zelfs met de btw-verlaging van april doorgerekend zit de factuur op recordniveau.

Zonder de btw-verlaging was de factuur natuurlijk nog hoger uitgevallen.

Voor alle duidelijkheid: niet alle gezinnen betalen zo'n hoge jaarfactuur. De cijfers van de regulator slaan op gezinnen die in april een contract afsluiten. Ook wie een variabel contract heeft, ziet de factuur stijgen in april. Voor vaste contracten verandert niks.

