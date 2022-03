De kosten voor de verwarming van een woning vertegenwoordigen gemiddeld net geen 75 procent van de totale energiefactuur. Met de volgende tien tips kunt u besparen op verwarming zonder veel comfort in te boeten.

1. Isoleer grondigDoor uw dak, muren en vloeren goed te isoleren, kunt u tot 30 procent op uw verwarmingsfactuur besparen, stelt de energieleverancier Engie. Volgens Michaël Deneve, energiedeskundige en zaakvoerder van het adviesbureau Denercon, is dat zelfs een onderschatting: "Als je het goed aanpakt, ligt de besparing gemiddeld tussen 50 en 60 procent. Met dakisolatie alleen bespaar je al snel 25 procent op je verwarming."Oude ruiten vervangen door hoogrendementsglas maakt uw huis gemiddeld 15 procent energiezuiniger. Die ingrepen vergen een forse investering, maar u kunt wel aanspraak maken op premies voor zowel dakisolatie, muur- en vloerisolatie als raamisolatie. In de toekomst worden de Vlaamse energie- en woonpremies overigens samengevoegd tot één premie: de Mijn VerbouwPremie.Op de website van Fluvius staan modules voor de berekening van de terugverdientijd van uw investeringen.Met zeven haalbare isolatieklusjes kunt u uw verwarmingskosten nog extra temperen: kieren dichten, tochtstrips kleven, tochtborstels plaatsen op deuren, rolluikkasten isoleren, radiatorfolie kleven, warmwaterbuizen in koude ruimtes afdekken en uw garagepoort isoleren.2. Ventileer uw woning voldoendeDroge lucht laat zich gemakkelijker opwarmen dan vochtige lucht. Het is dus belangrijk dat u de te verwarmen ruimtes goed verlucht. Moderne woningen zijn vaak voorzien van een ventilatiesysteem, maar in oudere huizen moet u daar zelf voor zorgen. Dat kan door het raam een halfuurtje open te zetten op het moment dat de kamer niet verwarmd wordt. U jaagt zo in één moeite eventuele virussen naar buiten. Meer tips om slim en energiezuinig te ventileren vindt u bij het Nederlandse Milieu Centraal. 3. Kies de juiste verwarmingHoeveel u betaalt voor uw verwarming, is afhankelijk van de brandstof. Op Centraleverwarmingcv.be vindt u een vergelijking tussen aardgas, stookolie, elektriciteit en pellets/hout. Houd wel rekening met het feit dat lang niet alle informatie die u op internet vindt, aangepast is aan de huidige energieprijzen.Volgens Energiesparen.be ligt het rendement van nieuwe installaties 20 à 25 procent hoger dan installaties van 15 tot 25 jaar oud. "Dat lijkt me evenwel een overschatting", stelt Michaël Deneve. "Als je het rendement met 10 procent kunt opkrikken, is het al een succes." Op Energiesparen.be kunt u ook de terugverdientijd van de vervanging van een oude stookketel berekenen. Overweeg ook de huur van een hoogrendementsketel of de installatie van een warmtepomp. Er zijn tal van premies. De premie voor een warmtepomp wordt binnenkort zelfs opgetrokken.4. Zoek het juiste energiecontractVoor een vergelijking van de energiecontracten met een vaste prijs kunt u terugvallen op de V-Test van de Vlaamse Energieregulator (VREG). Voor de vergelijking van contracten met een variabele prijs is het gebruik van de alternatieve Tarief Check van 70GigaWatt aangewezen.5. Ontlucht uw ketel en radiatorenLuchtbelletjes in uw leidingen, radiatoren en verwarmingsketel blokkeren de doorstroom van het warme water. Door de installatie regelmatig te ontluchten, verhoogt u het rendement ervan. Die werkt dan efficiënter, waardoor u energie bespaart.6. Gebruik uw thermostaat correctEen centrale thermostaat bevindt zich meestal in de woonkamer. Hij registreert de temperatuur, verstuurt de informatie naar de verwarmingsketel, die dan automatisch aan- of afslaat, en stuurt zo de radiatoren aan in uw hele woning. De juiste locatie is belangrijk: een thermostaat tegen een slecht geïsoleerde buitenmuur of naast een deuropening meet een te lage temperatuur, waardoor uw verwarmingsketel te snel geactiveerd wordt. Een thermostaat vlak naast een radiator of in de volle zon doet het omgekeerde. Er bestaan ook verplaatsbare kamerthermostaten.Volgens Engie bespaart u gemiddeld 7 procent op uw verwarmingskosten door uw centrale thermostaat 1 graad lager in te stellen.Moderne thermostaten kunt u programmeren, zodat uw woning alleen verwarmd wordt wanneer dat nodig is. Door telkens een (half)uur te anticiperen op het gewenste inschakel- en uitschakelmoment van uw verwarmingsketel, bereikt u meer comfort met eenzelfde verbruik.Uiteraard doet u er goed aan de temperatuur 's nachts en wanneer u niet thuis bent te verlagen. Heel wat websites, waaronder die van Daikin, raden aan de temperatuur nooit onder 16 graden Celsius te laten zakken (tenzij u bijvoorbeeld op vakantie gaat), omdat het anders te veel energie kost om de woning weer op te warmen. Daar is Michaël Deneve het niet helemaal mee eens. "Het gaat vooral om het comfort", zegt hij. "Wanneer je de temperatuur te laag laat zakken, duurt het lang om de leefruimtes opnieuw te laten opwarmen tot bijvoorbeeld 22 graden."7. Installeer thermostatische kranenEen centrale thermostaat regelt vanop afstand de afzonderlijke radiatoren in de verschillende ruimtes van uw woning. Door thermostatische kranen op de radiatoren te plaatsen, kunt u de lokale temperatuur nauwkeuriger regelen. Die bevatten een meetsensor die de toevoer van warm water bijstuurt in functie van de ingestelde temperatuur. "Elke stand op een thermostaatkraan geeft een temperatuur aan", weet Michaël Deneve. "Het sterretje komt overeen met ongeveer 6 graden, 1 staat voor 15 graden, 2 voor 17 graden, 3 voor 20 graden, 4 voor 22 graden en 5 voor het maximum."Er bestaan zelfs met wifi aanstuurbare radiatorthermostaten die u met uw smartphone per kamer kunt regelen. U vindt ze al voor minder dan 20 euro per stuk, en volgens verdeler Conrad bespaart u daar tot 30 procent mee. 8. Sluit uw rolluiken en gordijnenOok al hebt u geïsoleerd glas, dan nog sluipt er heel wat energie via uw vensters naar buiten. Door uw rolluiken en gordijnen 's avonds tijdig te sluiten, kunt u dat verlies beperken. Volgens Winsol verdubbelen rolluiken de isolatiewaarde van het glas. De fabrikant adviseert ookm uw gordijnen niet vlak of boven uw radiatoren te hangen, want anders verwarmt u de ramen in plaats van de ruimte. Bij Milieu Centraal vindt u nog meer tips voor isolerende raambekleding.9. Kleed u wat warmerDraag thuis vaker een dikke trui, een hoody of een kamerjas. Dikke kousen, warme pantoffels en een dekentje in de zetel houden u eveneens warm. Een hete kop koffie, thee, (choco)melk of een kommetje soep tussendoor zorgt voor een extra warme opkikker. Zo kan de verwarming misschien sneller een graadje lager of zelfs helemaal uit.10. Volg uw verbruik opDoor uw meterstanden systematisch te noteren, gaat u bewuster om met uw verbruik. Probeer aan de hand van deze cijfers patronen te ontdekken, en reken uit welke besparing uw inspanningen u opleveren. Dat werkt motiverend. "Een digitale gas- of elektriciteitsmeter biedt overigens extra voordelen", zegt Michaël Deneve. "Want die kan de informatie doorsturen naar een monitoringsysteem zoals het gratis platform EnergieID."