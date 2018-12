Fortis-schikking Ageas definitief: 'Al 200.000 claims ontvangen'

Verzekeraar Ageas had zelf nog de schikking kunnen beëindigen indien te veel beleggers van het ter ziele gegane Fortis, de wettelijke voorganger van Ageas, ervoor gekozen hadden om niet in te gaan op de schikking. Indien het theoretische bedrag van de vergoeding die die bewuste aandeelhouders wel hadden kunnen krijgen, meer dan 5 procent bedraagt van het schikkingsbedrag, kon Ageas er zelf een streep doortrekken.

Die optie leek alvast weinig waarschijnlijk, aangezien het bedrijf lange tijd onderhandelde met verschillende partijen vooraleer de schikking voor de Nederlandse justitie uit de bus kwam. Donderdag verwees het Brusselse parket nog expliciet naar de schikking en bijbehorende vergoeding voor de aandeelhouders, toen het verduidelijkte waarom het verschillende (ex-)toplui van de bank niet vervolgt.

'Gelet op de overweldigende steun voor de schikking en het zeer beperkte aantal opt-out kennisgevingen dat tot dusver ontvangen werd, heeft de raad van bestuur van Ageas tijdens zijn vergadering van 20 december 2018 beslist om nu al duidelijkheid te geven door te verzaken aan het beëindigingsrecht', meldt Ageas in een persbericht. Rekening houdend met het 'zeer hoge aantal' ontvangen claims, zal de verwerking en de betaling ervan 'in batches gebeuren'.

Ruim 60.000 claims werden al goedgekeurd voor een vroegtijdige uitkering van 70 procent van het vergoedingsbedrage, en dat voor een totaalbedrag van ongeveer 400 miljoen euro. Er zijn betalingen voorzien voor eind deze maand en in het eerste kwartaal 2019. Tot uiterlijk 28 juli 2019 kunnen gedupeerde Fortis-aandeelhouders nog claims indienen.

'Het beëindigingsrecht was de laatste horde in een lang proces dat we samen waren begonnen met de claimantenorganisaties om de voormalige Fortisaandeelhouders een billijke vergoeding te geven', besluit Ageas-CEO Bart De Smet in het persbericht. 'Nu kunnen we eindelijk de bladzijde omslaan, in het belang van alle getroffenen, alsook Ageas en zijn stakeholders.'

