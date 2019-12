Het dividend van bpost zakt met 41 procent. Desondanks staat bpost bovenaan in de rangschikking van de hoogste dividendrendementen op de Brusselse beurs.

Het stond in de sterren geschreven dat bpost het dividend zou verlagen. Maandag liet de post- en pakjesbezorger weten dat het interim- dividend 0,62 euro bruto per aandeel zal bedragen. Dat betekent dat beleggers in de loop van komende week - na de aftrek van 30 procent roerende voorheffing - 0,434 euro op hun rekening krijgen gestort, ofwel 41,5 procent minder dan een jaar geleden.

Een snellere daling van het briefverkeer die slechts deels kon worden opgevangen met duurdere postzegels en een vertraging in de turnaround bij de Amerikaanse e-commercedochter Radial hebben ertoe geleid dat er minder winst was om uit te delen aan de aandeelhouders. Bpost maakte in de eerste tien maanden van het jaar 147 miljoen euro nettowinst na belastingen en keert daarvan 124 miljoen euro of ruim 84 procent uit als dividend.

Bij de beursintroductie in 2013 beloofde bpost te mikken op een dividend ter waarde van 85 procent van de nettowinst, volgens de Belgische boekhoudnormen BGAAP. Over het slotdividend communiceert de groep pas op 17 maart. Analisten verwachten dat de totale winstuitkering in 2019 ergens tussen 0,75 en 0,80 euro per aandeel zal landen.

Een dividend van 0,775 euro brengt het brutodividendrendement van bpost of de verhouding tussen het dividend en de koers op iets meer dan 7 procent. Daarmee blijft bpost een van de aandelen op de Brusselse beurs met het hoogste dividendrendement. Het blijft ook andere semi-overheidsbedrijven als Proximus en de Nationale Bank van België voor.

GVV's

Een groot deel van het rendement van aandelenbeleggers komt van de dividendenstroom, maar het dividendrendement is niet zaligmakend. Wanneer de koers van een bedrijf zakt, omdat de inkomsten onder druk staan, maar de dividendprognoses overeind blijven, dan stijgt het dividendrendement.

Het omgekeerde geldt ook. Neem de Belgische gereglementeerde vastgoedvennootschappen (GVV). Zij moeten 80 procent van hun courante winst uitkeren. De GVV's bevinden zich minder vaak dan vroeger bij de hoogste dividendrendementen. Dat komt omdat de aanhoudende rentedaling de vastgoedaandelen op de beurs ook in 2019 stevig hoger heeft geduwd.

De specialisten in residentieel vastgoed Aedifica en Care Property Invest noteren zowat de helft duurder dan een jaar geleden. Zij hebben als extra voordeel dat hun aandeelhouders een verlaagde roerende voorheffing van 15 procent genieten in plaats van 30 procent, omdat meer dan 60 procent van hun portefeuille uit zorgvastgoed bestaat. Ook bij Cofinimmo komt die drempel in zicht.

De analisten van Barclays zetten dinsdag vraagtekens bij de hoge waardering van zorgvastgoed. Het beurshuis zegt dat de komst van Aedifica in het Verenigd Koninkrijk meer risico's inhoudt dan beleggers beseffen. De koers staat voor "een premie van 78 procent op het vastgoed in portefeuille" en dat is meer dan voldoende.