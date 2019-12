Voor wie gelooft in de herverdelende rol van belastingen, is het CumEx-schandaal een slag in het gezicht. Terwijl het eerste proces loopt, zijn er sterke vermoedens dat de wanpraktijken gewoon voortgaan.

Ruim een jaar geleden kwam een internationaal samenwerkingsverband van journalisten naar buiten met The CumEx Files. Uit dat onderzoek bleek hoe een netwerk van banken, investeringsfondsen, fiscalisten, advocaten en tussenpersonen jarenlang onrechtmatig geld hebben teruggevorderd van Europese belastingdiensten. In het Duitse Bonn loopt de eerste rechtszaak naar aanleiding van het CumEx-schandaal, dat wel eens "de grootste belastingzwendel in de Europese geschiedenis" is genoemd. En er zijn sterke vermoedens dat de wanpraktijken op andere plaatsen in Europa gewoon voortgaan. Eric Smit, de hoofdredacteur van het Nederlandse Follow The Money, was nauw betrokken bij The CumEx Files.

