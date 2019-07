Beleggers zijn bereid te betalen om geld uit te lenen aan de Belgische staat.

De Belgische schatkist heeft maandag 1,208 miljard euro tegen een negatieve rente opgehaald met de uitgifte van een obligatie (OLO) op tien jaar. Dat meldt het Agentschap voor de Schuld. De rente voor de OLO, met looptijd tot 22/juni 2029 bedroeg -0,038 procent.

De Belgische langetermijnrente werd begin deze maand, voor het eerst in de geschiedenis, al negatief. Maandagochtend was dat opnieuw het geval. Omstreeks 11.45 uur stond de rente op tien jaar op -0,025 procent. Een lage rente is, behalve voor de staatskas, ook goed nieuws voor wie leent. Voor de spaarders zijn de lage rentetarieven dan weer minder positief.

Het Agentschap voor de Schuld wil dit jaar zowat 30 miljard euro herfinancieren via de uitgifte van schuldpapier.