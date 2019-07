De Belgische tienjaarsrente is woensdagochtend voor het eerst onder nul gezakt. Dat betekent dat de Belgische overheid gratis geld kan lenen bij beleggers voor een termijn van tien jaar. Wat zijn daarvan de gevolgen voor u en ik?

Zowel in de Verenigde Staten als in Europa hebben centrale bankiers de voorbije weken en maanden een bocht van 180 graden gemaakt. In plaats van krediet duurder te maken, zoals gepland, doen ze weer hun stinkende best om gezinnen, bedrijven en overheden van gratis geleend geld te voorzien. De centrale banken hopen dat de overheden met dat goedkope geld uiteindelijk de broodnodige investeringen in infrastructuur zullen doen. Ze hopen dat bedrijven en gezinnen zullen investeren en consumeren om de economie draaiende te houden.

...