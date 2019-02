Bankensector lanceert duurzaamheidslabel voor financiële producten

Anderhalf jaar werd aan het initiatief gewerkt. 'De kwaliteitsnorm en het duurzaamheidslabel spelen in op een sterke vraag vanuit de maatschappij, maar ook op een duidelijke vraag van investeerders', zegt Febelfin-CEO Karel Van Eetvelt. Febelfin wil de financiële sector bijvoorbeeld aanzetten meer verantwoordelijkheid te nemen in de klimaatuitdagingen.

Het volume aan duurzame investeringen is de voorbije jaren alvast verdrievoudigd, van 7,7 miljard euro in 2013 naar 24,1 miljard euro in 2017. Er zijn verschillende mogelijkheden, van beleggingsfondsen tot spaarproducten en verzekeringsfondsen. 'Maar het is niet altijd gemakkelijk te ontcijferen wat duurzaam nu precies betekent.'

Om het label te krijgen, moeten financiële producten aan verschillende criteria voldoen. Het gaat bijvoorbeeld om een duidelijke duurzaamheidsstrategie, bijvoorbeeld rond milieu, maar ook sociale kwesties of deugdelijk bestuur. Schadelijke activiteiten zijn uitgesloten.

Bedrijven actief rond fossiele brandstoffen zijn niet uitgesloten. Ze kunnen het label krijgen op voorwaarde dat ze een duidelijke overgangsstrategie hebben, die geëvalueerd zal worden. Bedrijven die zich nog teveel inlaten met de meest schadelijke fossiele brandstoffen, zoals steenkool, worden dan weer uitgesloten.

Het label vraagt een transparant beleid over investeringen, bijvoorbeeld in de wapen- of tabaksindustrie. En er is een jaarlijkse onafhankelijke controle over het respecteren van de norm. 'We hopen dat een maximaal aantal producten zich aanpast aan de norm. De eerste labels worden verwacht in de herfst", besluit Van Eetvelt. Febelfin schat dat in eerste instantie zowat 150 producten in aanmerking komen.