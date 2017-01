Meer dan zes op de tien Vlamingen voorstander van basisinkomen

Uit het onderzoek blijkt dat zo'n basisinkomen vooral vrouwelijk ondernemerschap zou stimuleren. Van alle bevraagde vrouwen zegt 14 procent dat ze zichzelf in de toekomst een bedrijf ziet opstarten. Als een basisinkomen een rekening wordt genomen, stijgt dat naar 23 procent - de felste stijging. Hoeveel dat basisinkomen dan moet bedragen, werd niet gevraagd.

Oudere werknemers voor basisinkomen

Het grootste aandeel voorstanders bevindt zich bij de oudste leeftijdscategorie, de "post-family"-generatie van 51 tot 65 jaar: 67 procent is daar te vinden voor een basisinkomen.

Tegenstanders van het basisinkomen wijzen er al eens op dat het ervoor zal zorgen dat werknemers lui worden en/of hun job opgeven. In de Trendhuis-enquête bleek dat slechts 6 procent zijn job helemaal zou opgeven. Een op de drie overweegt in dat geval wel minder te werken. Met de "vrijgekomen" tijd willen ze onder meer werk zoeken dat beter bij hun talenten aansluit (47 procent), vrijwilligerswerk doen (46 procent) en opnieuw studeren (42 procent).

Maandag nog raakte bekend dat de Nederlandse gemeente Terneuzen als eerste in Nederland gaat experimenteren met een basisinkomen. Inwoners krijgen er in totaal twee jaar lang maandelijks 993 euro. Ook in Finland wordt er al mee geëxperimenteerd.

Betekenisvol werk

Vier op de vijf Vlamingen vinden hun werk betekenisvol, blijkt verder nog uit het onderzoek. Die betekenis halen ze alsmaar meer uit zichzelf kunnen ontplooien. In het onderzoek van dit jaar geldt dat voor 85 procent van de Vlamingen, tegenover 69 procent in 2014.

Het belang van de carrière is dan weer (lichtjes) dalende: van 45 procent in 2014 naar 41 in 2017. Tegelijk zijn de verwachtingen tegenover de werkgever steeds hoger: dit jaar wil 87 procent van de werknemers dat het bedrijf of de organisatie "zorg draagt voor de planeet", tegenover 72 procent in 2015. Werkgevers die investeren in sociale projecten hebben ook een voetje voor: dat verwacht dit jaar drie kwart van de werknemers, tegen 63 procent in 2015.

Trendhuis bevraagt sinds 2005 de Vlamingen over hun job. Dit jaar werden 1.000 mensen bevraagd, en daarnaast werden ook een aantal opiniemakers bevraagd om de resultaten te kaderen.