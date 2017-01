Terneuzen wil starten met basisinkomen

Het principe van een basis- of gegarandeerd inkomen voor iedereen is opnieuw actueel. Sommige economen pleiten voor het principe, omdat door digitalisering en automatisering steeds meer banen verdwijnen. Voorstanders zien in het basisinkomen een garantie op een menswaardige inkomen voor iedereen. Onder meer in Finland wordt al nationaal geëxperimenteerd met een basisinkomen.

Het experiment in Terneuzen komt donderdag voor op de gemeenteraad. Ook in Utrecht, Wageningen, Tilburg en Groningen liggen soortgelijke plannen voor, maar die botsen met de Nederlandse wet. Volgens de participatiewet moeten er tegenprestaties - bijvoorbeeld een baan aanvaarden - staan tegenover een uitkering.

Terneuzen heeft een achterpoortje gevonden. Het basisinkomen wordt een "gift" die de gemeente betaalt. In ruil leveren de deelnemers hun uitkering in.

Het experiment start kleinschalig. Twintig personen - die niet ouder mogen zijn dan 63 jaar, al minstens drie jaar een uitkering krijgen en geen andere inkomsten of schulden hebben - krijgen twee jaar lang maandelijks 993 euro. Ze hoeven niets te doen voor het geld, behalve meewerken aan een paar interviews, melden onder meer de NOS en de Volkskrant.