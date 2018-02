Recordwinst voor Noors staatsfonds

De recordwinst is vooral te danken aan de goede prestatie op de beurzen, luidde het donderdag bij de nationale bank, die instaat voor het beheer. Eind 2017 bezat het fonds voor 8.488 miljard kronen (bijna 880 miljard euro) aan activa.

Het rendement over heel 2017 lag op 13,7 procent. De aandelen, goed voor twee derde van de portefeuille, stegen met bijna 20 procent. Bij obligaties (30,8 procent van het totale actief) en vastgoed (2,6 procent) moest men genoegen nemen met een rendement van respectievelijk 3,3 procent en 7,5 procent.

In absolute termen is het 'zeker het beste resultaat ooit', aldus topman Yngve Slyngstad op een persconferentie. 'Het is niet realistisch om dezelfde rendementen ook in de toekomst te verwachten', waarschuwde hij. Ter illustratie: de winst in 2017 vertegenwoordigt ongeveer een vierde van de totale winst in de jongste twintig jaar van het staatsfonds. Procentueel presteerden enkel 2009 (rendement van 25,6 procent) en 2013 (16 procent) beter.

Het Noorse staatsfonds investeert onder meer in 51 Belgische bedrijven, waaronder verzekeraar Ageas, bpost en Telenet.