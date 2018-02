Grootste staatsfonds ter wereld roept op tot strijd tegen corruptie

'We vragen aan alle bedrijven waarin we investeren om efficiënte maatregelen tegen corruptie te nemen', zegt topvrouw Yngve Slyngsta in een persmededeling.

In een nieuw document preciseert het fonds de nieuwe richtlijnen. Zo moet de raad van bestuur van elk bedrijf zich ervan vergewissen dat er corruptiebestrijdingsmaatregelen in voege zijn en dat die duidelijk gecommuniceerd zijn aan het personeel. De bedrijven wordt ook gevraagd om aangepaste opleidingen te voorzien. Er moet ook een klokkenluidersprocedure zijn.

Volgens het Internationaal Montetair Fonds slokt corruptie jaarlijks 2 procent van de mondiale rijkdom op. Jaarlijks wordt volgens de instelling 1.500 tot 2.000 miljard dollar smeergeld betaald.

Het Noorse investeringsfonds, dat zowat 1,4 procent van de mondiale beurskapitalisatie bezit, participeert in zowat 9.100 bedrijven wereldwijd en hanteert daarbij een pakket ethische regels. Het fonds investeert bijvoorbeeld ook niet in steenkoolbedrijven of tabaksfabrikanten. In januari stapte het bedrijf daarom nog uit de Britse defensiegroep BAE Systems en acht andere bedrijven uit de portefeuille. De beslissingen van het fonds worden vaak gevolgd door andere investeerders.

Het fonds wordt gespekt door de olie-inkomsten van Noorwegen.