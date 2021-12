De stijgende loonkosten en uit­blijvende overheidssteun nopen poetsbedrijven tot het aanrekenen van administratieve kosten. Concreet kan het om een meerkost van tot 8 euro per maand gaan.

Poetsbedrijven rekenen hun klanten steeds vaker administratieve kosten aan. Dat melden Het Nieuwsblad en Het Belang Van Limburg. De stijgende loonkosten en uit­blijvende overheidssteun nopen hen tot die ingreep, concreet kan het om een meerkost van tot 8 euro per maand gaan.

Een rondvraag van de kranten leert dat zowat alle poetsbedrijven die hun huishoudhulpen vergoeden via dienstencheques, inmiddels ­administratiekosten vragen. ­Familiehulp vraagt 50 euro per jaar, Partena 30 euro per halfjaar. Ook Het Poetsbureau, goed voor 9.000 huishoudhulpen in heel Vlaanderen, volgt vanaf volgend jaar die trend. 'We hebben het zo lang mogelijk uitgesteld. Maar de stijgende loonkosten en uitblijvende overheidssteun nopen ons de anderen te volgen', stelt Renate Nelis van Het Poetsbureau.

De klanten van Het Poets­bureau kregen vorige week een mail met de vraag voor welke abonnement ze kiezen. Blijkt dat die abonnementen vanaf 1 januari administratieve kosten van 5 euro per maand inhouden.

Trixxo (8.700 huishoudhulpen) rekent al sinds enkele jaren administratieve kosten aan bij een aantal klanten en vanaf volgend jaar legt het de lat gelijk voor iedereen. Alle Vlaamse klanten moeten vanaf 1 januari 24 euro per trimester betalen. Klanten die niet akkoord zijn met de extra kosten, kunnen hun samenwerking stopzetten.

Minister van Werk Hilde ­Crevits (CD&V) heeft begrip voor de aanpak van de poetsbedrijven. Vanaf 1 januari 2022 verhoogt ze de overheidssubsidie met 0,13 euro per dienstencheque - een investering van 16 miljoen euro - en past ze de indexering aan, om de marges voor de sector te bewaren.

