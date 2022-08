In juli hebben zonnepanelen in België een recordhoeveelheid stroom opgewekt. Dat zegt de beheerder van het hoogspanningsnet Elia dinsdag.

Zonne-energie was vorige maand goed voor 935 gigawattuur stroom, of zowat 15 procent van alle elektriciteit. Daarmee is het record van mei 2022, toen 888 gigawattuur van zonne-energie kwam, aan diggelen. Daarvoor dateerde het record van mei 2020: 683 gigawattuur.

'Het lijkt wel dat 2022 een topjaar wordt voor elektriciteitsproductie uit zonnepanelen', meldt Elia. 'Door een combinatie van mooi weer en een toename van het geïnstalleerd vermogen worden maand na maand records gebroken.' Ten opzichte van vorig jaar is de capaciteit van zonne-energie in België met meer dan een vijfde gestegen.

Elia merkt op dat zon- en windenergie 'behoorlijk complementair' zijn. In de winter, wanneer er minder zon is, leveren windmolens meer elektriciteit op. Wanneer beide worden opgeteld was februari 2022 een recordmaand: toen waren de hernieuwbare energiebronnen goed voor 25 procent van de totale stroomproductie, vooral dankzij de wind.

België heeft een geïnstalleerd vermorgen van meer dan 5.000 megawatt aan windturbines en 6.000 megawatt aan zonnepanelen

