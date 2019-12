Wie op het internet winkelt, wordt niet beperkt door fysieke grenzen. Drie op de vier Belgen kopen dan ook weleens iets in een buitenlandse webshop. Prijsvergelijkers maken het extra makkelijk.

Via het internet kunt u makkelijk de prijzen in (web)winkels vergelijken. Voor meer dan de helft van de consumenten is dat zelfs een doorslaggevend argument om online te shoppen. Zelf vergelijken vergt veel tijd, maar er bestaan handige tools die dat voor u doen. Een voorbeeld is Google Shopping. U tikt de naam van een product in en kunt vervolgens doorklikken naar een prijsoverzicht. De geafficheerde prijzen zijn doorgaans inclusief verzendingskosten in of naar België. Sommige winkels krijgen ook beoordelingen van gebruikers.

...