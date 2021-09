Vorig jaar maakten meer dan 72.000 Belgen gebruik van Bankswitching, een interbancaire dienst die u makkelijk laat overstappen naar een andere bank. De service is ook uitgebreid naar spaarrekeningen.

Ondanks de erg lage rentes bieden enkele (niche)banken ietwat hogere rendementen op hun spaarrekening dan andere. Websites als Spaargids, Bankshopper, TopCompare en Wikifin helpen u met de vergelijking. Ze geven u ook een goed inzicht in de kosten die de financiële spelers aanrekenen voor hun producten en diensten, bijvoorbeeld voor een zichtrekening en de daaraan gekoppelde betaalkaarten.

Met BankWijzer kunt u ook nagaan in welke mate banken duurzaam zijn. U vindt er scores voor tien maatschappelijk relevante thema's, zoals klimaatverandering, mensenrechten, wapenhandel, milieuvervuilende praktijken en belastingontduiking. Gendergelijkheid is vorig jaar aan de criteria toegevoegd. De volgende instellingen worden onder de loep genomen: Argenta, Belfius, BNP Paribas, Deutsche Bank, ING KBC, Triodos, Van Lanschot en Vdk bank.Bent u niet tevreden over uw bank? Niets houdt u tegen om een bijkomende rekening te openen bij een of meerdere andere financiële instellingen. Dat kan tegenwoordig meestal snel en makkelijk online.Wenst u volledig van huisbank te veranderen, bijvoorbeeld omdat u via de bovenstaande vergelijkingssites of via Renteopdevoet een interessant woonkrediet hebt gevonden, of omdat u uw lopende hypotheeklening in het kader van een herfinanciering wenst over te zetten naar een nieuwe kredietgever, dan verwacht die nieuwe bank wellicht dat u ook naar daar verhuist voor uw dagelijkse betalingsverkeer en uw loondomiciliëring.De gratis bankoverstapdienst Bankswitching, een initiatief van de bankenkoepel Febelfin, kan u helpen die transfer te vereenvoudigen, en onderbrekingen in binnenkomende en uitgaande betalingen zo veel mogelijk te beperken. U moet daartoe enkel het ingevulde aanvraagformulier aan uw nieuwe bank bezorgen. U kiest ook zelf de overstapdatum (ten vroegste binnen tien bankwerkdagen, ten laatste binnen een maand).De betrokken banken zorgen er dan onderling voor dat:· uw zichtrekeningen bij de oude bank afgesloten worden,· de daaraan gekoppelde betaalkaarten worden geschrapt,· het saldo van uw oude naar uw nieuwe zichtrekeningen automatisch wordt overgezet,· uw doorlopende en memobetalingsopdrachten worden overgezet, zodat ze niet onderbroken worden,· schuldeisers en terugkerende betalers op de hoogte worden gesteld van uw nieuwe rekeningnummer (u krijgt daar ook een overzicht van), en· u geïnformeerd wordt over eventuele blokkeringen en beperkingen.Lees verder onder de grafiekIn het verleden was Bankswitching enkel beschikbaar voor zichtrekeningen. Maar sinds eind vorig jaar kunt u de bankoverstapdienst ook gebruiken voor uw spaarrekeningen. Ook daarvoor regelt de nieuwe bank de vereffening rechtstreeks met de vorige bank. U hoeft dus niets meer te doen. De transfer van uw andere producten, zoals termijnrekeningen, effecten, pensioensparen, kredieten en verzekeringen, dient u wel nog altijd zelf te regelen.Let wel: om gebruik te kunnen maken van Bankswitching, moeten uw oude en uw nieuwe bank deze dienst aanbieden. De deelnemende spelers op dit moment zijn AXA, Bank Van Breda, BNP Paribas Fortis, Beobank, Bpost bank, CPH Banque, Crelan, Europabank, Fintro, ING, KBC, NewB en Vdk bank. Belfius ontbreekt voorlopig nog als enige grootbank op de lijst, maar wil daar naar verluidt verandering in brengen. Ook opvallend is dat geen enkele kleine prijsbreker deelneemt aan dit initiatief.