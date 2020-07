Het coronavirus maakt een kruis over de festivalzomer. Gelukkig werd uw persoonlijke bubbel sinds 1 juli uitgebreid tot 15 personen. Met deze streamingdiensten maakt u er toch nog een muzikaal feestje van.

De zomer van 2020 wordt er een zonder Rock Werchter, Gentse Feesten, Tomorrowland en Pukkelpop. De festivalsector raamt het verlies op meer dan een miljard euro, en tracht met kleinschaligere 'corona proof' varianten hier en daar de schade te beperken. Wie de vakantie toch maar liever in zijn veilige bubbel wil beleven, hoeft evenwel geen muziek te missen. Met een streamingdienst op uw smartphone, tablet of computer krijgt u toegang tot miljoenen nummers.

Spotify is zonder twijfel de bekendste muziekstreamingdienst in ons land. Vooral de gratis versie heeft bijgedragen tot zijn populariteit. Kiest u voor een betalend Premium-abonnement, dan is de geluidskwaliteit (320 in plaats van 128 kbps) merkbaar beter en hoort u geen reclameboodschappen. U kunt de muziek dan ook downloaden en offline beluisteren. Spotify gebruikt u in uw internetbrowser, maar er zijn ook apps voor zowat alle apparaten beschikbaar. Handig is ook de compatibiliteit met allerlei audiosystemen, zoals Sonos."De integratiemogelijkheden waarin Spotify voorziet, zijn echt gigantisch", bevestigt Jelco Haverkamp. Hij is de oprichter en beheerder van het Nederlandse onlineplatform Vergelijkstreaming.nl. "Bedenk eender welk slim toestel, en de kans is groot dat Spotify daarin kan worden geïntegreerd."De cataloog telt 50 miljoen nummers, maar sommige artiesten weigeren om financiële redenen samen te werken met Spotify. De algoritmes die muziek voorstellen op basis van uw voorkeuren en luistergeschiedenis, werken verbazend goed. Er zijn ook tal van leuke themaradio's. Een betalend abonnement kost 9,99 euro per maand, en er is een gezinsformule (maximaal 6 personen) voor 14,99 euro. Spotify lanceerde zopas ook de Duo-optie voor koppels die op eenzelfde adres wonen (12,99 euro). Zij kunnen hun bestaand abonnement overzetten.Een grote troef van Apple Music is de goede integratie in de soft- en hardware van de elektronicagigant. De app is ook beschikbaar voor Android-toestellen (weliswaar wat minder overtuigend) en Sonos. Het muziekaanbod is met 60 miljoen nummers het grootste op de markt, en kan zowel via streaming als offline worden beluisterd. De themaradio's en de door muziekspecialisten samengestelde playlists zijn een extra pluspunt. Uw persoonlijke iTunes-bibliotheek kan eveneens worden opgenomen.Een blijvend gratis formule met reclame, zoals bij Spotify, heeft Apple Music niet. U kunt de dienst wel gedurende drie maanden gratis uitproberen. Daarna betaalt u maandelijks 9,99 euro of 14,99 euro voor een gezinsabonnement (maximaal 6 personen). Studenten betalen slechts 4,99 euro. Een gemiste kans vinden wij evenwel de magere geluidskwaliteit van 256 kbps: die schiet naar net iets tekort, al hoort u dat vooral op een goede geluidsinstallatie.Het aanbod van Deezer bestaat uit 56 miljoen nummers. De dienst verschilt niet zo veel van Spotify. Er zijn apps voor allerlei apparaten beschikbaar, maar luisteren kan evengoed in uw browser. Ook hier is de integratie met heel wat hard- en software mogelijk. Er is een gratis versie met reclame en een beperkte 128kbps-kwaliteit, en er is een advertentievrij Premium-abonnement van 9,99 euro per maand of 99,9 euro voor een jaar. Ook hier kunnen gezinnen tot zes personen een Family-account overwegen (14,99 euro per maand).De ingebouwde functies zijn vergelijkbaar met die van Spotify (playlists, offline luisteren, ...), al vinden wij de muzieksuggesties op basis van uw voorkeuren en luistergeschiedenis iets minder accuraat. Bent u nog niet tevreden met de 320 kbps-audio van uw betalend abonnement? In dat geval kunt u Deezer Hifi overwegen: de muziek wordt dan gestreamd in perfecte cd-kwaliteit (FLAC 16-bit 1411 kbps). U betaalt dan wel 14,99 euro maand. Hebt u een degelijke audio-installatie, dan loont die upgrade zeker de moeite.YouTube Music laat u zowel gratis (met reclame) als tegen betaling naar muziek luisteren. Belangrijke troeven zijn de toegang tot de YouTube-videoclips, opnames van concerten en radioprogramma's met uw favoriete artiesten. Over de grootte van het aanbod blijft YouTube eerder vaag, maar het valt op dat nichegenres en onafhankelijke labels minder vertegenwoordigd zijn."Een betalend abonnement bij YouTube Music laat u ook offline luisteren en kijken", merkt Jelco Haverkamp op. "U betaalt dan maandelijks 9,9 euro, maar weet wel dat de kwaliteit net zoals bij Apple Music beperkt is tot 256 kbps. Voor slechts 2 euro per maand meer krijgt u toegang tot YouTube Premium, waardoor u alle video's op YouTube zonder reclame kunt bekijken."De streamingdienst Tidal werd een aantal jaren geleden opgericht door rapper Jay-Z, als reactie op platformen als Spotify en Apple Music. Het grote verkoopargument is de muziekkwaliteit, die vergelijkbaar is met die van Deezer Hifi. Tidal Hifi is met 19,99 euro (9,99 euro voor studenten en 29,99 euro voor gezinnen tot 6 personen) wel duurder. U krijgt daarmee toegang tot 60 miljoen nummers en 250.000 videoclips, maar die situeren zich vaak in de R&B- en hiphopsfeer. Exclusieve content zoals livestreams van concerten en interviews met artiesten moeten fans over de streep helpen.Gratis uitproberen kan gedurende een maand. Tidal heeft ook een Premium-formule met de gebruikelijke 320 kbps-audiokwaliteit. Die kost u maandelijks 9,99 euro (4,99 euro als student of 14,99 voor een gezin). Muziek beluisteren en videoclips bekijken kan in uw internetbrowser of via een van de hoogwaardige apps die beschikbaar zijn voor allerlei apparaten. Ook offlinegebruik is mogelijk, maar eigen (lokaal bewaarde) nummers toevoegen lukte ons niet.