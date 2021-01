Het is een klassieker: aan het begin van het jaar stijgen de tarieven van een aantal bankverrichtingen. Maar wie goed nadenkt over welke dienstverlening hij nodig heeft, moet in 2021 minder kosten meeslepen.

De laatste der Mohikanen is gesneuveld. Vanaf 1 februari kunnen de klanten van Argenta niet meer gratis aan het loket overschrijvingen doen of geld opnemen. Uit de vergelijkingen van de bankkosten die we een jaar en twee jaar geleden maakten, bleek Argenta telkens de goedkoopste bank voor mensen die hun bankzaken nog graag in een kantoor regelen. De bank start met drie rekeningpakketten voor natuurlijke personen: Green, Silver en Gold. Green is nog altijd gratis, maar per verrichting aan het loket betalen de houders 1,5 euro. Die prijs ligt min of meer in dezelfde lijn als wat andere banken vragen. Enkel geld storten aan het loket van Argenta blijft voorlopig kosteloos. Twee debetkaarten en één kredietkaart met een standaardlimiet van 1250 euro per maand zijn in Green inbegrepen. De andere pakketten zullen betalend zijn: 3,35 euro per maand voor Silver en 5,35 euro per maand voor Gold. "Aan 81 procent van onze klanten stellen wij het gratis Green-pakket voor", laat Argenta weten. "De klanten die nu al extra diensten afnemen, zoals meerdere kredietkaarten of veel manuele verrichtingen aan het loket, bieden we een Silver- of Gold-pakket aan." Als de klant niets doet, krijgt hij op 1 februari automatisch het pakket dat de bank heeft voorgesteld. Wie een ander pakket wil, moet bellen of mailen, of een afspraak maken in de kantoren. Voor rechtspersonen is er geen keuze. Zij betalen vanaf 1 februari 3,95 euro per maand voor het Pro-pakket, ongeacht of ze veel of weinig verrichtingen doen. Op fora doken hier en daar verhalen op over klanten die vonden dat ze onterecht een Silver-pakket kregen aangesmeerd. Het is zaak te controleren of het voorgestelde pakket wel past bij uw profiel, op basis van de onderstaande checklist. Dat advies geldt niet enkel voor de klanten van Argenta, want ongeveer alle banken werken met pakketten. De rekeningpakketten fungeren de jongste jaren als sluiproute voor de banken om tarieven geruisloos op te trekken. De klanten van de banken zijn een beetje als de kikker die niet voelt dat het water waarin hij zit langzaam opwarmt en te laat opmerkt dat hij wordt gekookt. Vaak passeren die kostenverhogingen zonder dat de klanten er erg in hebben. Wanneer de maandelijkse kosten voor bundels van diensten met 1 euro stijgen, lijkt dat niet veel. Maar op een mensenleven tikt 1 euro per maand wel aan. Bovendien zitten er vaak diensten in die pakketten die mensen niet nodig hebben. Waarom betalen voor iets dat u niet of nauwelijks gebruikt? Vorig jaar sleutelden Belfius en ING België aan de prijzen van sommige pakketten. Dit jaar is het aan de grote concurrenten. BNP Paribas Fortis maakte op 1 januari zijn meest gebruikte Comfort Pack 17 procent duurder. De houders van zo'n rekening betalen voortaan 3,5 euro in plaats van 3 euro per maand. De vorige tariefverhoging voor het Comfort Pack dateert van 2017. In 2019 ging alleen de prijs van het duurdere en meer uitgebreide Premium Pack omhoog. Al was er ook een verdoken tariefverhoging voor de houders van het Comfort Pack, want het bonussysteem waarmee klanten een deel van hun maandelijkse kosten konden terugverdienen, ging op de schop. KBC heeft ook aangekondigd dat op 1 april enkele tarieven voor bankverrichtingen verhogen. Vooral dat de populaire KBC Plusrekening 30 procent duurder wordt, veroorzaakte ophef. Het tarief voor die zichtrekening stijgt van 2,5 tot 3,25 euro per maand zonder kredietkaart. In september 2019 ging de prijs ook al van 2 naar 2,5 euro, maar daarvoor was de prijs wel vijf jaar niet verhoogd. Er zitten tal van extra's bij de rekening: een digitale kluis, betalen met de iPhone of de Apple Watch, of de vervanging van de kaartlezer als die kapot gaat. Als u de gratis digitale kluis van de notarissen IZIMI al gebruikt, geen gadgets van Apple heeft en goed zorg draagt voor uw kaartlezer, gebruikt u die diensten niet, maar betaalt u er wel voor. "KBC verantwoordt de prijsverhoging zoals zijn concurrenten: de ontwikkeling van het digitale aanbod vergt aanzienlijke investeringen en die hebben een repercussie op de tarieven", zegt Danièle Bovy, die voor Test-Aankoop de dienstverlening van de banken volgt. De consumentenorganisatie vraagt een bevriezing van de tarieven en een uitbreiding van de basisbankdienst, en zal deze maand de petitie 'Stop bankkosten' met 28.000 handtekeningen overhandigen aan de betrokken kabinetten. Voor die basisbankdienst mogen de banken in 2021 maximaal 16,34 euro per jaar of 1,36 euro per maand aanrekenen, waarbij onder meer 36 manuele verrichtingen per jaar inbegrepen zijn. Dat is goedkoper dan zowat alle rekeningpakketten die op de markt zijn. Bovendien zijn er ook banken die niet het volle pond aanrekenen. De basisbankdienst is er in de eerste plaats voor mensen die nog nergens een rekening hebben en kan worden geweigerd wanneer een klant meer dan 6000 euro op rekeningen heeft staan. Omdat het verschilt van bank tot bank welke kosten inbegrepen zijn, is het moeilijk pakketten te vergelijken over de banken heen. Er zijn verschillende vergelijkende websites op het internet te vinden. Ook de financiële toezichthouder FSMA heeft op zijn educatieve website Wikifin.be een vergelijkingstool voor zichtrekeningen. Kijk ook eens na of u zonder een deel van die toeters en bellen kunt. Er zijn gratis zichtrekeningen op de markt voor wie bereid is het gros van zijn bankzaken mobiel of via de pc te regelen (zie tabel Gratis zichtrekeningen onderaan dit artikel). En voor jongeren zit er zo goed als bij elke bank een gratis zichtrekening in het gamma. Een kredietkaart is handig voor wie veel reist, veel op het internet koopt of graag geld uitgeeft voor het op de rekening staat. Maar niet iedereen heeft een kredietkaart nodig. Bovendien zijn er ook nog altijd banken die een gratis kredietkaart aanbieden. Kijk ook eens na of u betaalt voor een rekeningverzekering. Meestal heeft die weinig nut. Argenta bood tot nu nog heel veel diensten gratis aan, die bij andere traditionele banken al lang betalend waren. Dat kon niet blijven duren. Voor geldopnames en overschrijvingen aan het loket betalen klanten zonder betalend pakket voortaan 1,5 euro. Het overgrote deel van die verrichtingen kunnen de meeste mensen via de automaat of pc-banking afhandelen. De meeste banken hebben de voorbije jaren de kosten stevig opgetrokken voor alles waar papier of manuele verrichtingen bij komen kijken, of die diensten gewoon afgeschaft.Die trend zet zich ook in 2021 onverminderd door. Begin januari kondigde KBC aan dat de klanten in de selfbanks geen rekeninguittreksels op papier meer kunnen krijgen. "Wilt u toch nog graag uittreksels op papier? Dan stuurt de bank ze met de post, maar dan wel tegen een stevig vermeerderd tarief. Het zal 2,5 euro per maand kosten per rekening, terwijl het voordien slechts 1,7 euro kostte voor een zichtrekening en gratis was voor een spaarrekening", zegt Danièle Bovy. "Vooral de klanten die niet mee willen of kunnen met de galopperende digitalisering van de banken betalen het gelag." Test-Aankoop merkte ook op dat die tendens om papier en manuele acties te weren zich ook almaar meer bij de kleine banken begint af te spiegelen. Bij CPH, een kleine bank die enkel kantoren heeft in Henegouwen, Namen en Waals-Brabant, geeft de onlinerekening nog slechts recht op vier gratis geldopnames. Vanaf de vijfde opname betalen klanten 1,5 euro. Europabank vraagt nu ook al 1,5 euro per verrichting aan het loket, terwijl ze vorig jaar 1 euro vroeg. Verschillende banken rekenen voor de houders van een gratis zichtrekening een halve euro aan per keer dat klanten geld uit de muur haalt via een automaat van een andere bank. Dat zijn vermijdbare kosten. Wie een beetje vooruitdenkt en plant, zal zich niet snel verplicht zien bij een automaat van een andere bank langs te gaan. Zeker nu betalen met de kaart of met de smartphone ingang heeft gevonden tot in de kleinste handelszaken, door de vrees voor de verspreiding van het coronavirus. Zo kunnen kleine gedragswijzigingen tot een lagere maandelijkse afrekening leiden.