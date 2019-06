De supermarktgroep Colruyt is onlangs gestart met thuisleveringen in de Brusselse oostrand. Het testproject loopt tot eind dit jaar. Delhaize en Carrefour brengen al langer boodschappen aan huis.

Zowel bij Colruyt, Delhaize als Carrefour kunt u boodschappen doen via de website of de mobiele app. Dat heeft een aantal voordelen: u bent niet plaats- en tijdsgebonden, u kunt de producten makkelijker zoeken en vergelijken, en u heeft de optie om favorietenlijstjes aan te maken en te bewaren voor uw toekomstige bezoeken. Na het onlinewinkelen kunt u uw bestelling op het afgesproken tijdstip oppikken in het door u gekozen winkelfiliaal. Maar het is ook mogelijk uw aankopen aan huis te laten bezorgen.

...