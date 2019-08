In het buitenland kunt u tientallen euro's besparen door de juiste betaalkaart te gebruiken. Maar ook de manier waarop u die kaart gebruikt tijdens uw vakantie, kan een flinke slok op de borrel schelen.

We reizen steeds meer zonder cash op zak. Voor wie binnen de eurozone blijft, is geld afhalen of betalen met een gewone debetkaart in het merendeel van de gevallen immers gratis. Maar hebt u een gratis zichtrekening, dan ontsnapt u meestal niet aan extra kosten. Veel banken rekenen dan een vergoeding aan wanneer u geld afhaalt aan een bankautomaat van een andere financiële instelling. De kosten kunnen oplopen tot 50 cent per transactie.

...