Terwijl debetkaarten doorgaans geen extra kosten meebrengen, zijn kredietkaarten bij de meeste grootbanken zelden gratis. Enkele kleinere spelers bieden evenwel kosteloze alternatieven aan. Zijn die interessant?

Een kredietkaart, zoals Visa, Mastercard of American Express, is een betaalkaart waarbij uw betalingen en geldafhalingen niet onmiddellijk van uw rekening gaan. De uitgever geeft u dus krediet. Wanneer u zo'n kaart aanvraagt, dan wordt ze meestal gekoppeld aan een zichtrekening bij de bank die de kaart uitgeeft. Dat is logisch: het is de bank die uw transacties met de kaart voorschiet, en zij wil dan ook de garantie dat ze bijvoorbeeld één keer per maand de openstaande kredietkaartschuld kan verrekenen. De koppeling met de zichtrekening geeft uw financiële instelling die zekerheid.

Vindt u die niet nodig, dan hoeft u bij sommige financiële instellingen zelfs helemaal niets te betalen voor een kredietkaart.Dat is bijvoorbeeld het geval bij Keytrade Bank. Wanneer u daar een kosteloze zichtrekening opent, krijgt u er twee debetkaarten bij, die u bij elke transactie 5 eurocent opleveren. Het eerste jaar maakt u ook aanspraak op een gratis creditcard. De kaart blijft ook daarna gratis, op voorwaarde dat u ze minstens twaalf keer per jaar gebruikt. Afhankelijk van uw inkomen en onder voorbehoud van de aanvaarding van uw dossier, hebt u recht op de Classic-, de Gold- of de Platinum-formule.Bij Argenta kunt u kosteloos een Green-pakket openen. "Dat geeft eveneens recht op twee gratis debetkaarten en een kredietkaart met een standaardlimiet van 1250 euro per maand", zegt Quentin Denis, de CEO van TopCompare.be. "Daarnaast zijn er ook de neobanken, die zich onderscheiden met functionele apps voor het beheer van uw budget. Ook zij bieden vaak gratis virtuele creditcards aan. Voorbeelden zijn de Monese Simple, de N26 Standard en de Revolut Standard. Indien u ook een fysieke kaart wilt, dan betaalt u mogelijk wel een paar euro's voor de verzendkosten.""De kaarten van die neobanken zijn eigenlijk debetkaarten", aldus Denis. "Ze laten niet toe om onder nul te gaan. U dient dus vooraf voldoende geld op de gekoppelde rekening te voorzien. Ze bieden wel creditcardfeatures, zoals verzekeringen en de mogelijkheid om te betalen in (online)winkels of etablissementen die enkel Mastercard of Visa aanvaarden."NewB, de Belgische coöperatieve bank voor ethisch en duurzaam bankieren, lanceerde in 2016 een gratis prepaid GoodPay Mastercard. Die wordt in juni 2021 stopgezet en vervangen door een kredietkaart die gekoppeld is aan een zichtrekening en die meer in overeenstemming is met de waarden van de bank. U moet dan wel coöperant zijn. NewB pleit voor een maandelijkse 'bewuste prijs' voor zijn bankrekeningen, waarbij iedereen zelf kan bepalen hoeveel hij per maand wil betalen.Sommige spelers bieden zelfs een gratis creditcard aan zonder dat u verplicht bent daar een zichtrekening te openen. De kaart kan gekoppeld zijn aan een rekening bij eender welke bank. "Europabank, een onderdeel van Crelan, is de enige Belgische bank die haar kredietkaarten zelf uitgeeft", zegt Quentin Denis. "De kaart is helemaal gratis, heeft een limiet van 2500 euro en biedt de 'Verified by Visa'-bescherming. Die beveiligingstechnologie moet misbruiken bij onlinetransacties vermijden."Ook de kredietverstrekker Buy Way biedt een gratis Mastercard aan. U kiest u zelf de limiet, die moet liggen tussen 1250 en 10.000 euro.Niet alleen banken geven creditcards uit. Ook grote bedrijven, zoals supermarktketens en luchtvaartmaatschappijen, doen dat. Ongeacht bij wie u een kredietkaart neemt, u moet sowieso een kredietovereenkomst ondertekenen. "Wie vaak boodschappen doet bij Carrefour, kan bijvoorbeeld de gratis Visa Classic-kaart overwegen", illustreert Denis. "U kunt ze gebruiken als een klassieke creditcard, ook in andere (online)winkels. In een Carrefour geeft ze evenwel recht op kortingen tot 10 procent op uw dagelijkse aankopen, en op waardebonnen van 5 euro per aankoop van 100 euro op bepaalde dagen."Klassieke kredietkaarten van grootbanken geven u vaak tijdelijk een kosteloos krediet, de zogenoemde uitgestelde debitering. Meestal worden uw betalingen en geldafhalingen gebundeld en eenmaal per maand als een globaal bedrag van uw rekening gedebiteerd. Dat gebeurt doorgaans met een domiciliëring. In dat geval betaalt u geen intresten, en is een gratis creditcard dus ook echt gratis. Kiest u voor een gespreide terugbetaling over een langere periode, dan wordt rente aangerekend. Jaarlijkse kostenpercentages tot 15 procent zijn bij sommige instellingen geen uitzondering. Ook al betaalt u niets voor de kaart zelf, de gebruikskosten kunnen dan flink oplopen.Bovendien blijken nogal wat gratis kredietkaarten geen uitgestelde debitering aan te bieden, maar wel een zogenoemd revolving credit. De terugbetaling van de gemaakte schulden wordt in dat geval sowieso gespreid, en daar betaalt u in principe forse intresten op. Het voordeel van een kosteloze kaart weegt dan meestal niet op tegen deze hoge kredietkosten.Een kosteloze creditcard klinkt dus aanlokkelijk, maar u informeert het best altijd naar de kredietvoorwaarden en de bijbehorende kosten. "Daarnaast moet u ook kijken naar uw gewoonten en je levensstijl", adviseert Quentin Denis. "Nogal wat niet-gratis kaarten voorzien bijvoorbeeld in interessante aankoop- en reisverzekeringen. Voor wie geregeld online shopt of op vakantie gaat, zijn die vaak interessanter dan hiervoor een aparte polis af te sluiten. Stel daarom een lijst op van je behoeften, en vergelijk de kredietkaarten op de markt."