Zelfstandige onderneemsters die moeder worden, vragen steeds vaker moederschapshulp aan in de vorm van 105 gratis dienstencheques. Het aantal aanvragen is tussen 2016 en 2020 verzesvoudigd, zo zegt hr-dienstengroep Liantis dinsdag.

Het systeem van de gratis dienstencheques bestaat sinds 2006. Met de cheques kan de zelfstandige onderneemster hulp in het huishouden aankopen, zodat ze meer tijd heeft voor haar pasgeboren kind. De bijdrage van 9 euro die de zelfstandige onderneemster normaal moet betalen voor zo'n cheque, wordt door het sociaal verzekeringsfonds betaald waar ze is aangesloten.

Liantis zag het aantal aanvragen vooral tussen 2016 en 2017 fors toenemen. 'Toen kenden we een stijging met 445 procent', zegt Liantis-expert Karel Van den Eynde. Dat had volgens hem alles te maken met de invoering van een eenvoudigere procedure. De overheid brengt sindsdien het sociaal verzekeringsfonds op de hoogte van een geboorte bij een zelfstandige onderneemster, waardoor dat proactiever kan optreden.

Volgens Liantis vragen vooral vrije beroepen de dienstencheques aan. De top 5 van 2021 bestaat uit kappers, architecten, consulenten, verpleegkundigen en kinesitherapeuten. 'Het zijn veelal beroepen die onregelmatige uren hebben en geregeld avondwerk doen. Zij voelen de behoefte aan extra hulp in het huishouden mogelijk wat sterker aan', denkt Van den Eynde.

