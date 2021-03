Het Belgische platform Workero helpt kleine en grote bedrijven om ongebruikte kantoorruimte te verhuren aan andere ondernemers, start-ups, scale-ups en kmo's. Het werkt ook aan de kruisbestuiving tussen de huurders en de verhuurders.

Door het toenemende flexwerk en telewerk gaan we almaar minder naar kantoor. Bijgevolg hebben veel ondernemingen ruimte op overschot. Het digitale platform Workero biedt een oplossing om inkomsten te halen uit die ongebruikte kantooroppervlakte. Bekende bedrijven zoals BASF, Procter & Gamble, Decathlon en DXC Technologies verhuren hun ongebruikte werkplekken in ons land al ruim een halfjaar op die manier. Start-ups en scale-ups kunnen bij hen kantoorruimte huren voor één dag, een week of zelfs jaren. "De flexibiliteit is een grote troef van dit concept", vertelt Dirk Paelinck, de CEO van Interoffices en Workero. "Een open desk, een afgezonderde kantoorruimte tot zelfs een volledige verdieping: de verhuurder biedt, afhankelijk van zijn beschikbare oppervlakte, verschillende opties aan."

...

Door het toenemende flexwerk en telewerk gaan we almaar minder naar kantoor. Bijgevolg hebben veel ondernemingen ruimte op overschot. Het digitale platform Workero biedt een oplossing om inkomsten te halen uit die ongebruikte kantooroppervlakte. Bekende bedrijven zoals BASF, Procter & Gamble, Decathlon en DXC Technologies verhuren hun ongebruikte werkplekken in ons land al ruim een halfjaar op die manier. Start-ups en scale-ups kunnen bij hen kantoorruimte huren voor één dag, een week of zelfs jaren. "De flexibiliteit is een grote troef van dit concept", vertelt Dirk Paelinck, de CEO van Interoffices en Workero. "Een open desk, een afgezonderde kantoorruimte tot zelfs een volledige verdieping: de verhuurder biedt, afhankelijk van zijn beschikbare oppervlakte, verschillende opties aan." Ondernemingen die hun vrije ruimtes verhuren, krijgen niet alleen huurinkomsten, ze creëren ook een levendige dynamiek in hun gebouwen én ze maken er nieuwe samenwerkingen mee mogelijk. "Verschillende verhuurders kiezen hun huurders strategisch, op basis van wat voor hun bedrijf op middellange termijn interessant kan zijn", ervaart Dirk Paelinck. Dat kan een start-up zijn die een disruptieve technologie ontwikkelt waar de verhuurder interesse in heeft, een dienstenbedrijf dat een aanvullende service levert, of een veelbelovende kmo die extra financiering zoekt. Zo vormen de 26 huurders bij Procter & Gamble een uniek ecosysteem ( zie kader ML6 gelooft in kruisbestuiving), met onder meer specialisten in datamining, specifieke marketingtools en nieuwe procedés om zeep te ontwikkelen. Workero tovert lege ruimtes om tot een bezige bijenkorf, die een voedingsbodem vormt voor innovatie en cocreatie. Workero zorgt ook voor het design en de inrichting van de werkruimtes. Dirk Paelinck: "We hebben een eigen branding en vormgeving ontwikkeld. In samenspraak met de verhuurders richten we de vrije ruimtes volledig op maat in. Wij doen de bijbehorende verbouwingswerken." Daarnaast ondersteunt Workero de verhuurders om hun vrije kantoorruimte uit te baten. Indien nodig werkt het samen met servicepartners om in personeel te voorzien in de gebouwen van de verhuurder, zoals een receptionist of officemanager, iemand die een community tussen de huurders en de verhuurders opbouwt, tot zelfs specialisten die begeleidings- en innovatietrajecten opzetten. In sommige gevallen zijn de huurders zelf ook grote bedrijven of multinationals. Zij zien in de formule een interessante oplossing om een satellietkantoor te hebben in ons land, of laten hun mensen verspreid over verschillende provincies dichter bij hun woonplaats werken, of in de buurt van de klanten die ze die dag bezoeken. In principe kan iedereen bij Workero huren: van een freelancer die alleen werkt tot een grote corporate, van één werkuur tot en met negen jaar. Met zijn zelf ontwikkelde softwareplatform leidt Workero het huren en verhuren in goede banen. "Het is de essentie van ons digitale model", verduidelijkt Dirk Paelinck. "Daarmee kunnen we werkplekken en gebouwen beheren, de huurregelingen en huurkalenders met klanten verzorgen, de community regelen met de organisatie van onder meer workshops, pitches en masterclasses. Kortom: we ondersteuenen de volledige beleving digitaal." Workero regelt de huur- en verhuuradministratie en int de huurinkomsten. Daarbij neemt het een commissie van 15 procent en stort het de resterende 85 procent automatisch door naar de verhurende bedrijven of de eigenaars van de gebouwen, zoals vastgoedbedrijven en -fondsen. 350 ondernemingen huren nu een Workero-ruimte of hebben dat de voorbije maanden gedaan. Ze waren goed voor meer dan 5000 gebruikers. Intussen verhuren 42 grote en kleine bedrijven in ons land hun vrije kantoorruimte via Workero. Sommige klanten willen die vorm van verhuur ook introduceren in hun vestigingen in andere landen. "Het is onze ambitie met Workero ook in andere landen actief te worden", zegt Dirk Paelinck. "Maar eerst willen we tegen eind 2021 honderd locaties in ons land uitbaten. We praten met projectontwikkelaars om een flexibele schil te voorzien in nieuwe gebouwen." Het kantoor van de toekomst wordt volgens Dirk Paelinck nog meer een verbindende plek, waar activiteiten gebeuren die niet van thuis uit gedaan kunnen worden, zoals creatieve brainstorms, strategische meetings en samenwerkingen die veel communicatie vergen. "Mensen zullen ook na corona allicht een of meer dagen per week thuis blijven werken. Kantoren zullen daardoor niet kleiner worden, maar wel anders ingericht zijn, met meer mogelijkheden tot samenwerken en flexibele indelingen. Het aantal beschikbare vierkante meters blijft volgens mij ongewijzigd."