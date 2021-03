Eigenaars van zonnepanelen bij wie een digitale meter is geïnstalleerd dreigen een onverwachte en stevige tussentijdse factuur in de bus te krijgen. In het ergste scenario kan het gaan om enkele duizenden euro's. Dat stelt de sectorfederatie voor duurzame energie ODE vast.

Door de publicatie in het staatsblad van het arrest van het Grondwettelijk Hof wordt het principe van de terugdraaiende teller vernietigd voor eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter. Hierdoor draait de digitale meter van ruim 100.000 Vlaamse zonnepaneleneigenaars niet langer virtueel terug vanaf vandaag.

Gevolg: voor die ruim 100.000 Vlamingen wordt een tussentijdse factuur opgemaakt, op basis van de gegevens van hun digitale meter tot middernacht. Opgebouwde overschotten zijn ze kwijt. Maar aangezien de winter net voorbij is, wordt aangenomen dat niet veel van die overschotten zijn opgebouwd.

Terugdraaiende teller

Wel dreigen heel wat van die zonnepaneleneigenaars een onaangename verrassing te krijgen. De tussentijdse factuur kan immers hoog oplopen. Dat geldt vooral voor gezinnen waarvan de jaarlijkse afrekening normaal in het najaar valt. Die hebben in de winter veel elektriciteit verbruikt, en rekenden op de terugdraaiende teller in de lente- en zomermaanden om hun factuur te verlichten. Die maanden zijn ze door het verschijnen van het arrest kwijt. Daardoor kunnen sommige eigenaars dus binnenkort 'onverwacht stevige' tussentijdse facturen in de bus krijgen, zegt Dirk Van Evervooren, algemeen directeur bij ODE, de sectorfederatie voor duurzame energiebedrijven.

Vooral eigenaars van warmtepompen dreigen zwaar getroffen te worden. Die hebben de voorbije wintermaanden immers veel stroom verbruikt. In het ergste scenario zou die tussentijdse factuur voor hen wel eens kunnen oplopen tot enkele duizenden euro's, vreest Van Evercooren. (Belga)

