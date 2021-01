Zonnepannen of zonneleien zien eruit als een traditionele dakbedekking, maar wekken ook nog eens groene stroom op. Ze worden populair voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten. Waarin verschillen ze van klassieke zonnepanelen?

Zonnepannen of zonneleien hebben ingebouwde fotovoltaïsche cellen. Het verschil met een traditionele dakbedekking is vaak nauwelijks zichtbaar. Naast de esthetische kant is het installatiegemak een voordeel: ze kunnen worden geplaatst door een regulier dakwerkersbedrijf. Door hun kleine formaat kunnen ze het dakoppervlak maximaal benutten, tot in de kleinste hoeken. Zeker voor complexe constructies met dakkapellen en schoorstenen is dat een extra troef tegenover zonnepanelen. "Een bijkomend voordeel is dat keramische zonnepannen vaak worden toegestaan voor historische panden of in beschermde stadsgezichten", weet Harry Cottyn van verdeler en installateur 2E Eco Energy. "De stad Brugge bijvoorbeeld verbiedt in grote delen van de stad klassieke panelen, maar voorziet wel in de mogelijkheid daar keramische zonnepannen te plaatsen. Doordat ze worden gelegd onder laagspanning, is er bovendien geen risico op een zogeheten vlamboog: een soort minibliksem die soms brand veroorzaakt bij zonnepanelen."Smartroof in Ardooie produceert zonnepannen en -leien. "Onze leien bestaan uit een fotovoltaïsch element tussen twee glasplaten", legt general manager Lode Herreweghe uit. "De pannen zijn gemaakt uit kunststof. Dat materiaal is lichter dan keramiek, maar toch weer- en UV-bestendig. Een ingebouwd haaksysteem verhoogt de stormvastheid. Simulaties hebben aangetoond dat windsnelheden van 200 kilometer geen probleem zijn. Onze pannen en leien hebben ook luchtkanalen aan de binnenzijde die de zonnecellen afkoelen.""De ingebouwde zonnecellen zijn dezelfde als in klassieke zonnepanelen", zegt Lode Herreweghe. "Ook het rendement is identiek. Wij produceren de vijfde generatie zonnepannen, die een capaciteit van 165 wattpiek per vierkante meter hebben. Dat is perfect vergelijkbaar met het vermogen van een doorsneezonnepaneel." Smartroof biedt op al zijn zonnepannen en -leien een vermogensgarantie van 90 procent na 10 jaar en 80 procent na 20 jaar.Ook de zonnepannen van 2E Eco Energy zijn voorzien van typische fotovoltaïsche cellen. "We gebruiken monokristallijne cellen voor onze zwarte en polykristallijne zonnecellen voor onze rode producten", zegt Harry Cottyn. "Per vierkante meter bevatten ze minder zonnecellen dan zonnepanelen door hun keramische gedeelte. Maar doordat ze optimaal gebruikmaken van het dakoppervlak, wordt dat verlies gecompenseerd. Onze fabrikant voorziet in een vermogensgarantie van 90 procent na 12 jaar en 85 procent na 25 jaar." Bij een nieuwbouw of een dakrenovatie is de kostprijs van zonnepannen - reken op 200 tot 300 euro per vierkante meter (exclusief btw) - vergelijkbaar met die van gewone dakpannen gecombineerd met zonnepanelen. Harry Cottyn: "Als het dak het toch toelaat tot aan de rand grote panelen te plaatsen, dan kan die klassieke oplossing wat goedkoper zijn vanwege het extra rendement. Al ligt het prijsverschil meestal niet hoger dan 10 procent tegenover onze all-in-onepannen."Is de woning voorzien van relatief nieuwe dakpannen die nog decennialang meegaan, dan is de vervanging door zonnepannen een duurdere optie. Net zoals met gewone fotovoltaïsche panelen kan de klant de geproduceerde stroom die hij niet gebruikt, in het net injecteren. In Vlaanderen en Brussel wordt elke nieuwe installatie van zonnepanelen, -pannen of -leien gecombineerd met een digitale elektriciteitsmeter. De terugdraaiende teller is verleden tijd. In Wallonië blijft die voorlopig behouden, waardoor het injecteren van stroom in het elektriciteitsnet daar een groter financieel voordeel oplevert. Zowel Smartroof als 2E Eco Energy hebben een monitoringsysteem om alles online te volgen. In Vlaanderen geldt sinds 1 januari 2021 een eenmalige investeringspremie voor de nieuwe plaatsing van zowel zonnepanelen als zonnepannen en -leien. Ze bedraagt maximaal 1500 euro en kan nooit hoger zijn dan 40 procent van de totale kostprijs. Groenestroomcertificaten worden al sinds 2014 niet meer afgeleverd voor nieuwe residentiële installaties in Vlaanderen en Wallonië. Brussel doet dat wel nog, maar hun aantal is sinds 1 januari 2021 met een vijfde gereduceerd.Ook Tesla heeft dakleien met ingebouwde zonnecellen ontwikkeld. Ze werden al op daken van Amerikaanse woningen geïnstalleerd en zijn volgens CEO Elon Musk drie keer sterker dan traditionele leien. Bovendien zouden ze makkelijk te installeren zijn. Die zonneleien zijn nog niet beschikbaar in België en Tesla kon niet vertellen wanneer dat wel het geval zal zijn. Ook over de prijs op de Europese markt wil het bedrijf voorlopig niet communiceren. Een alternatief met de klassieke keramische dakpan is van Tesla niet te verwachten.