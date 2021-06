Zonnepanelen zijn plots veel duurder geworden, schrijft De Tijd vrijdag. Leveranciers zien prijsstijgingen van 15 tot 20 procent. Ook de levertermijnen lopen op tot drie maanden. En dat op een moment dat de overheden massaal inzetten op vergroening van energie.

Zonnepanelen waren lang erg populair in België, dankzij verschillende subsidiesystemen. Maar de onverwachte afschaffing van de terugdraaiende teller in Vlaanderen gaf de aantrekkelijkheid begin dit jaar een stevige knauw. Nu komt er dus een extra tegenvaller met de prijsstijgingen, al durft niet elke installateur die al volledig doorrekenen aan de klant.

De voorbije zestien jaar is de prijs van een PV-installatie meer dan gehalveerd. Nu wordt die voor het eerst duurder. Tegen oktober zouden de prijzen 15 tot 20 procent hoger liggen dan begin dit jaar, getuigt een handelaar in de krant. Er zijn meerdere verklaringen: duurdere grondstoffen, maar ook fors duurder containertransport uit Azië. De Europese markt is sterk afhankelijk van leveringen uit voornamelijk China. En ook daar neemt de vraag naar zonnepanelen toe.

Zonnepanelen waren lang erg populair in België, dankzij verschillende subsidiesystemen. Maar de onverwachte afschaffing van de terugdraaiende teller in Vlaanderen gaf de aantrekkelijkheid begin dit jaar een stevige knauw. Nu komt er dus een extra tegenvaller met de prijsstijgingen, al durft niet elke installateur die al volledig doorrekenen aan de klant.De voorbije zestien jaar is de prijs van een PV-installatie meer dan gehalveerd. Nu wordt die voor het eerst duurder. Tegen oktober zouden de prijzen 15 tot 20 procent hoger liggen dan begin dit jaar, getuigt een handelaar in de krant. Er zijn meerdere verklaringen: duurdere grondstoffen, maar ook fors duurder containertransport uit Azië. De Europese markt is sterk afhankelijk van leveringen uit voornamelijk China. En ook daar neemt de vraag naar zonnepanelen toe.