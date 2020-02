Wie uit duurzame of financiële overwegingen investeert in zonnepanelen, moet al snel meerdere duizenden euro's neertellen. Hier en daar duiken echter ook huurformules op. Maar zijn die wel interessant?

Bij onze noorderburen is zonnepanelen huren al ingeburgerd, in België is dat nog niet zo. Dat heeft onder andere te maken met de wetgeving die de rechten van de woningeigenaar en van de verhuurder bepaalt. Toch biedt het Kempense ingenieursbureau Futech al enige tijd een huurformule aan. "Hiermee nemen we de zorgen van de eigenaar weg voor, tijdens en na de plaatsing", legt marketingverantwoordelijke Thomas Voets uit. "We staan ook in voor het onderhoud, en voor de garantie van de panelen en de omvormer.""Futech doet gratis de installatie. De woningeigenaar betaalt enkel een maandelijkse bijdrage gedurende een contractduur van twintig jaar. Dat bedrag blijft tijdens de volledige periode onveranderd. Bij de opstart wordt ook een kleine waarborg gevraagd, waarvan u elk jaar vijf procent terugkrijgt. Na twintig jaar is de installatie helemaal van u, maar u kunt ze ook al eerder overkopen. En niet onbelangrijk: de energie die opgewekt wordt door de zonnepanelen, kunt u vanaf dag één gratis gebruiken."Sinds een vijftal maanden kunt u ook bij de doe-het-zelfketen Brico terecht voor fotovoltaïsche panelen. De Brico Solar-formule wordt aangeboden in samenwerking met de West-Vlaamse installateur Earth, en voorziet in zowel een aankoop- als een huuroptie. Handig is dat u via de website een vergelijkende simulatie kunt laten maken. Wij deden de test voor een standaardwoning waarin jaarlijks 4.000 kWh aan elektriciteit wordt gebruikt. We kozen voor de premiumformule Solar Pro. Die staat garant voor de nieuwste technologie.De simulatiemodule stelde op basis van het verbruik, het type dak en de oriëntatie, een installatie met veertien zonnepanelen voor. Indien de woning jonger is dan tien jaar, betaalt u hierop 21 procent btw. De investering bedraagt dan 7.687,30 euro, die volgens de simulatie na acht jaar terugverdiend is. Over een periode van twintig jaar bespaart u namelijk jaarlijks 747,69 euro. Voor een oudere woning geniet u een verlaagd btw-tarief van 6 procent, waardoor het totaalbedrag zakt tot 6.734,33 euro. De terugverdientijd daalt dan tot zeven jaar.Opteert u voor de huurformule Solar Pro van Brico, dan betaalt u in de bovenstaande installatie elke maand 70 euro. Een waarborg wordt niet gevraagd. Over een periode van twintig jaar bent u zo evenwel 16.800 euro armer, en dan is meer dan het dubbele dan als u de zonnepanelen zou aankopen. Anderzijds geniet u als woningeigenaar een totale 'ontzorging': de premiumhuurformule omvat een technische analyse, de installatie, een allriskverzekering, onderhoud, reiniging, een nieuwe omvormer en continue monitoring.Een bijkomend maar niet onbelangrijk voordeel van de huuroptie is het feit dat u het volledige investeringsbedrag niet in één keer moet betalen. Maar er zijn natuurlijk ook de voordelige energiekredieten. Het laagste kostenpercentage vindt u momenteel bij AXA, bpost bank en Crelan: 1,59 procent. Gedurende de maximumlooptijd van vier jaar betaalt u voor een leenbedrag van 7.687,30 euro (dat komt overeen met bovenstaande koopformule van Brico Solar) maandelijks slechts 165,36 euro. De totale rente op deze lening bedraagt slechts 250 euro.*Bij een lening op afbetaling zoals een energiekrediet zijn de maximumlooptijden wettelijk vastgelegd, afhankelijk van het leenbedrag