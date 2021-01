Particulieren met zonnepanelen kunnen vanaf 1 juli hun overtollige zonnestroom aan sportketen Decathlon leveren. Decathlon koopt die energie aan 4,5 eurocent per kilowattuur. Dat project werd maandagvoormiddag uit de doeken gedaan tijdens een persmoment in de Decathlon-winkel van Evere in aanwezigheid van federaal minister voor Energie Tinne Van der Straeten (Groen).

Dit initiatief komt er nadat op 14 januari bekend werd dat particulieren met zonnepanelen in het Vlaams gewest geen gebruik meer kunnen maken van de terugdraaiende teller. Als gevolg hiervan is het voor bezitters van zonnepanelen die een digitale meter hebben, aangewezen om hun overtollige stroom te verkopen. Dat kan door een afnamecontract af te sluiten met je energieleverancier en vanaf 1 juli dus ook door die zonnestroomoverschotten te verkopen aan Decathlon.

Federaal energieminister Van der Straeten verwelkomt dit project en ziet het als oplossing voor sommige zonnepaneelbezitters die hun rendement zagen zakken door het afschaffen van de terugdraaiende teller: 'Het is niet omdat de zonnepanelen mijn bevoegdheid niet zijn, dat ik het mij niet aantrek en dat ik niet mee zoek naar oplossingen', verzekert Van der Straeten.

'Het vertrouwen van de burger heeft de laatste weken zeker een knauw gekregen. Nu moeten we naar innovatieve oplossingen zoeken, waarbij zonneoverschotten kunnen leiden tot zonnebonussen. Dit project van Decathlon doet dat en ik merk dat niet alleen Decathlon, maar heel veel mensen en bedrijven klaar zijn om samen mee in de energietransitie te stappen en aan innovatieve oplossingen werken. Die oplossingen zijn nodig, want we hebben heel veel meer hernieuwbare energie nodig.'

Hoe het concreet in zijn werk gaat, legt Alex Polfliet uit. Hij is zaakvoerder van Zero Emission Solutions, dat dit energiemarktmodel bedacht: 'Decathlon dat in de dag veel stroom verbruikt, roept zijn klanten met zonnepanelen op om hun zonnestroomoverschotten aan de winkel van Decathlon te bezorgen. Dat kan alleen maar als die klant een digitale meter heeft en geen recht heeft op een terugdraaiende teller, met andere woorden alleen maar in Vlaanderen en Brussel. De klant zal in ruil voor de geleverde stroom een zonnebonus krijgen op zijn klantenkaart van Decathlon.' Met dat geld kan hij dus sportartikelen kopen, maar ook 'vragen om dat effectief in cash geld uitbetaald te krijgen', aldus Polfliet.

