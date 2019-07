Zes tips voor een mooi tweede verblijf: zo vermijdt u een miskoop

Danny Reweghs Directeur strategie Inside Beleggen

Te veel Belgen kopen een optrekje in het buitenland in een emotionele opwelling. Ze zijn op vakantie in het Zuiden, zien plots hun droomplek om te overwinteren en tekenen ter plekke een document. De droom kan dan snel een nachtmerrie worden. Maar niet al u deze tips volgt.

TWEEDE VERBLIJF Als iets te mooi is om waar te zijn, is het meestal niet waar. © GET

1 Denk niet dat het elders ongeveer hetzelfde is als hier We reizen almaar meer, waardoor de zuiderse landen steeds vertrouwder aanvoelen. Velen beschouwen het Zuiden als hun tweede thuis. Dat wekt vaak de indruk dat het daar juridisch en fiscaal ongeveer op België lijkt. Niet dus. De fiscaliteit is daar doorgaans heel anders dan hier. Denk ook niet dat gebruikelijke constructies voor belastingen of erfenissen zomaar overal gangbaar zijn.

