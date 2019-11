Zes op de tien Vlaamse woningeigenaars plannen de komende vijf jaar geen belangrijke energiebesparende maatregel, zoals extra isolatie, hoogrendementsplaats of het plaatsen van zonnepanelen of een warmtepomp. Dat blijkt uit de tweejaarlijkse enquête van het Vlaams Energieagentschap. Financiële aspecten vormen een belangrijke drempel.

De peiling bij 1.001 Vlaamse huishoudens werd in april uitgevoerd. Ruim negen op de tien Vlamingen vindt energiebesparing belangrijk tot heel belangrijk. Bijna driekwart van de bevraagden vindt het belangrijk voor de toekomst en de volgende generaties om rekening te houden met de impact van het energieverbruik op het klimaat.

Er is ook gepeild naar de staat van de woningen. Daaruit blijkt dat de aanwezigheid van isolatie al enkele jaren stagneert. Op het vlak van dakisolatie en beglazing valt de situatie nog mee: 8 op de 10 woningen beschikken over dakisolatie en slechts 1 op 10 heeft nog enkel glas. Erger is het gesteld wanneer de aanwezigheid van muurisolatie en kelder-/vloerisolatie wordt bekeken. Minder dan de helft van de woningen heeft muurisolatie. Voor kelder/-vloerisolatie bedraagt dit percentage zelfs maar 37 procent. Aardgas is voor de verwarming de meest gebruikte hoofdbrandstof (68 procent).

De deelnemers aan de enquête kregen ook de vraag of ze de komende vijf jaar investeringen plannen. Zes op de tien bevraagden plannen er geen, één op de vijf plant één maatregel, 11 procent plant twee maatregelen en nog eens 12 procent plant drie of meer maatregelen. Wie investeringen plant, denkt dan vooral aan zonnepannelen (15 procent), (extra) dakisolatie (14 procent), een energiezuinige verwarmingsketel (12 procent) of hoogrendementsglas (12 procent).

Voor een aantal investeringen vormen financiële aspecten een belangrijke drempel, maar voor heel wat maatregelen spelen ook andere redenen een rol. Vaak vinden Vlamingen dat er al voldoende maatregelen aanwezig zijn of zien ze energiebesparende of milieuvriendelijke maatregelen niet als een prioriteit.

'Energiebesparende maatregelen zijn altijd een goede keuze. Het is daarom geruststellend dat veel gezinnen nadenken over wat zij kunnen doen', zegt Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA). 'Maar ik heb alle begrip voor de gezinnen die door de bomen het bos niet meer zien en meer duidelijkheid willen. Daarom ook dat we zo veel mogelijk premies die gericht zijn op energiebesparing, kwaliteitsverbetering en aanpassing van de woning in één loket gaan bundelen met het oog op één overkoepelende woningrenovatiepremie. Dat is eenvoudiger en laat gezinnen toe om duidelijker zicht te krijgen op financiële ondersteuning bij hun investering.'