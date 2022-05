De banken hebben in de eerste drie maanden van 2022 bijna 68.000 hypothecaire leningen toegekend, voor de aankoop, bouw of verbouwing van een woning. In bedrag - meer dan 11 miljard euro - gaat het om een record voor een eerste kwartaal, zo meldt de Beroepsvereniging van het Krediet donderdag. Maar de piek is mogelijk stilaan bereikt, want het aantal nieuwe aanvragen is aan het dalen.

Er werden van januari tot en met maart 67.952 nieuwe hypothecaire kredieten verstrekt (exclusief herfinancieringen), 4,4 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2021. Het totaalbedrag van al die leningen, iets meer dan 11 miljard euro, lag zelfs ruim 17 procent hoger.

Dat het bedrag sterker stijgt dan het aantal, betekent dat het gemiddelde bedrag per woonkrediet toeneemt. Wie een krediet neemt om een woning te kopen, leent nu gemiddeld 196.000 euro. Dat is bijna een kwart meer op drie jaar tijd. Het gemiddelde bedrag voor de bouw van een woning steeg sinds 2019 in dezelfde grootteorde, tot 210.000 euro. En het gemiddelde bedrag van een krediet voor de aankoop én renovatie van een woning bedraagt nu 218.000 euro, 'maar' 12 procent meer dan drie jaar geleden. Meer dan negen op de tien kredietnemers kiezen voor een vaste rentevoet.

'Ook 2022 startte met een sterk eerste trimester', zegt Ivo Van Bulck, secretaris-generaal van de Beroepsvereniging van het Krediet, in een persbericht. 'Nooit eerder werd in het eerste trimester zoveel hypothecair krediet verschaft.'

Kentering

Maar er lijkt een kentering aan te komen. 'In de kredietaanvragen merken we sinds enkele maanden een daling. Dit zou kunnen wijzen op een toekomstige stabilisering of daling', aldus nog Van Bulck. Er werden in het eerste kwartaal bijna 108.000 kredietaanvragen ingediend voor een totaalbedrag van 19 miljard euro. Het gaat om dalingen met respectievelijk 8,5 en 4 procent tegenover een jaar eerder.

Er werden van januari tot en met maart 67.952 nieuwe hypothecaire kredieten verstrekt (exclusief herfinancieringen), 4,4 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2021. Het totaalbedrag van al die leningen, iets meer dan 11 miljard euro, lag zelfs ruim 17 procent hoger.Dat het bedrag sterker stijgt dan het aantal, betekent dat het gemiddelde bedrag per woonkrediet toeneemt. Wie een krediet neemt om een woning te kopen, leent nu gemiddeld 196.000 euro. Dat is bijna een kwart meer op drie jaar tijd. Het gemiddelde bedrag voor de bouw van een woning steeg sinds 2019 in dezelfde grootteorde, tot 210.000 euro. En het gemiddelde bedrag van een krediet voor de aankoop én renovatie van een woning bedraagt nu 218.000 euro, 'maar' 12 procent meer dan drie jaar geleden. Meer dan negen op de tien kredietnemers kiezen voor een vaste rentevoet.'Ook 2022 startte met een sterk eerste trimester', zegt Ivo Van Bulck, secretaris-generaal van de Beroepsvereniging van het Krediet, in een persbericht. 'Nooit eerder werd in het eerste trimester zoveel hypothecair krediet verschaft.'Maar er lijkt een kentering aan te komen. 'In de kredietaanvragen merken we sinds enkele maanden een daling. Dit zou kunnen wijzen op een toekomstige stabilisering of daling', aldus nog Van Bulck. Er werden in het eerste kwartaal bijna 108.000 kredietaanvragen ingediend voor een totaalbedrag van 19 miljard euro. Het gaat om dalingen met respectievelijk 8,5 en 4 procent tegenover een jaar eerder.