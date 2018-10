Woningen op drie maanden tijd 7.000 euro duurder

De gemiddelde prijs van een woonhuis in België bedroeg in het derde kwartaal 257.452 euro. Dat is 2,7 procent meer dan in het tweede kwartaal. 'Behoorlijk veel op drie maanden tijd', zegt notaris Bart van Opstal, woordvoerder van notaris.be.

De forse prijsstijging is het gevolg van de grote vraag naar woningen. 'Het was een uitzonderlijke warme zomer, ook in het vastgoed', legt Van Opstal uit. Dat resulteert in een stijging met 5,4 procent meer vastgoedtransacties in vergelijking met een jaar eerder. 'Dat is uitzonderlijk veel. Het gaat om de drukste derde trimester in tien jaar tijd.'

De reden? Uit vrees voor een renteverhoging hopen veel mensen de lage rentevoeten die de banken nu aanbieden, vast te klikken. 'Er is toch wat economische onzekerheid. Heel wat mensen beslisten daarom om nu hun eigen woning aan te kopen, nu de rentes nog laag zijn.' Ook de lage werkloosheid zorgt dat er veel kopers op de vastgoedmarkt zijn. Vrezen voor uit de pan swingende woningprijzen doet notaris Van Opstal niet. 'Het aanbod aan woningen op de Belgische markt is erg groot.'