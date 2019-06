Na Denemarken en Duitsland heeft België de hoogste elektriciteitsprijzen van Europa. Dat becijferde de Europese statistiekdienst Eurostat. De volgende regeringen hebben echter weinig budgettaire bewegingsruimte om dat te verhelpen.

Echt zich in zijn koffie verslikken deed Peter Claes eind maart niet. De topman van de federatie van industriële energieverbruikers Febeliec kreeg berekeningen van de linkse partij PVDA voor de kiezen. Die had op basis van cijfers van Eurostat geconcludeerd dat de prijs van een kilowattuur elektriciteit voor gezinnen tussen 2007 en 2018 met 62 procent was gestegen, terwijl die voor de grootste verbruikers zelfs licht was gedaald.

...