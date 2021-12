De raad van bestuur van Brugel, de Brusselse energieregulator, heeft dinsdag het tariefvoorstel van Vivaqua over de prijs van leidingwater in de hoofdstad aanvaard. Dat maakte het bedrijf woensdag bekend in een persbericht. De watertarieven zullen in 2022 met 15 procent stijgen, met correctiemechanismen voor kwetsbare bevolkingsgroepen.

Een indexering is voorzien voor de volgende jaren van de tariefperiode (tot eind 2026). De bijkomende kosten door de huidige inflatie worden pas vanaf 2023 doorgerekend.

De stijging is dezelfde voor huishoudelijke klanten of huishoudens (behalve voor de kwetsbare gezinnen voor wie de factuur zal worden verlaagd), als voor de niet-huishoudelijke klanten: professionelen en bedrijven. Vivaqua rechtvaardigde haar verzoek voor een prijsstijging van 15% in 2022 met het argument dat er sinds 2014 slechts twee indexaties hebben plaatsgevonden: één in 2020 en één in 2021. De inkomsten van het bedrijf dekten de kosten niet. Zo bedroeg de totale schuld van Vivaqua in 2020 877 miljoen euro.

De stijging van de prijzen komt overeen met een inhaalbeweging van de niet-verkregen indexeringen van 2014 tot 2019.

Kwetsbare huishoudens

Tegelijkertijd treedt op 1 januari een reeks maatregelen in werking om kwetsbare huishoudens te beschermen.

Zo plant de Brusselse regering een sociale tegemoetkoming waarvan meer dan een kwart van de Brusselse huishoudens die het moeilijk hebben om hun waterrekening te betalen, zou moeten profiteren. Voor deze huishoudens zal de waterrekening dus in 2022 dalen ten opzichte van de nu geldende tarieven, verzekert Vivaqua.

Daarnaast wordt het progressieve tarief afgeschaft. Dit corrigeert een negatief effect voor kwetsbare huishoudens, van wie het waterverbruik vaak hoger is door oude huishoudelijke apparaten, lekkages, enz., legt Vivaqua uit.

