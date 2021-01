Wat Zegt De Wetenschap: Kopen vs. huren: wat is het beste?

De Vlaming heeft een baksteen in de maag. Want ook al worden huizen steeds duurder, het principe huisje, tuintje, kindje blijft de norm. Huren daarentegen vinden heel wat mensen dom, want weggesmeten geld. Maar klopt dat? Is het echt voordeliger om zo snel mogelijk een woning te kopen? Of kan je beter huren en ondertussen sparen? Sven Damen, vastgoedexpert van de UAntwerpen, weegt de pro's en contra's van huren af en het antwoord is verrassend. Is huren dom? Je hoort het hier!

